Juventus

Juventus, Di Gregorio non convince, un club di A su di lui

Le due panchine consecutive con Galatasaray e Roma hanno scosso Di Gregorio, che potrebbe andare via nella prossima sessione estiva di calciomercato

Mar 6, 20262 Lettura
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 22: Michele Di Gregorio #29 of Juventus FC celebrates the team's victory with Khephren Thuram #19 and Pierre Kalulu #15 following the FIFA Club World Cup 2025 group G match between Juventus FC and Wydad AC at Lincoln Financial Field on June 22, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn - FIFA/FIFA via Getty Images)

Sono periodi bui per la Juventus, che con il 3-2 contro il Galatasaray e il 3-3 contro la Roma di Gasperini all’Olimpico, hanno ulteriormente complicato i piani della dirigenza bianconera, che avrebbe voluto evitare l’eliminazione europea come accaduto con Thiago Motta contro il PSV nella passata stagione, e il dover rincorrere nuovamente i giallorossi in corsa per il 4° posto. Tuttavia, oltre ai risultati che tardano ad arrivare, ci sono aspetti legati alle prestazioni dei singoli calciatori, uno in particolare che è stato preso di mira dalla tifoseria da un mese a questa parte.

Di Gregorio: il post Szczęsny diventa un caso

Stiamo parlando di Michele Di Gregorio, acquistato dal Monza in prestito oneroso per 4,5 milioni di euro nel 2024, con obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni, + ulteriori 2 di bonus. I gol subiti contro Como, Inter e Lazio in campionato hanno completamente cambiato le sorti per il portiere milanese, che dunque potrebbe lasciare la ‘Vecchia Signora’ dopo soli 2 anni.

Un ruolo in cui si è reso protagonista per tanti anni un certo Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006 e vincitore di numerosi scudetti e Coppe Italia, fa capire quanto sia importante vestire la maglia a strisce, considerando anche il polacco Szczęsny, il quale non ha di certo sfigurato prima come vice dell’attuale capo delegazione della nazionale italiana, aggiudicandosi dunque il posto da titolare, contribuendo alle vittorie della squadra piemontese per 7 anni. In questo momento, infatti, Spalletti ha dichiarato di volerlo lasciare in panchina per diverse partite (come già fatto contro Galatasaray e Roma), con al suo posto Mattia Perin.

De Gea non brilla: Fiorentina interessata al classe ‘97

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, una società del nostro campionato starebbe pensando a Di Gregorio in vista della prossima sessione estiva. Il club in merito è la Fiorentina, che vorrebbe avere una presenza importante in porta, soprattutto con l’avanzare dell’età di David De Gea, arrivato alla soglia dei 36 anni, che piace proprio alla Juventus come 2° portiere.

Anche lo spagnolo in questa stagione ha commesso diversi scivoloni non da poco, che hanno complicato ancora di più un’annata sicuramente da dimenticare per quello che si è visto sul terreno di gioco. Tuttavia la ‘Vecchia Signora’ chiede una cifra che si aggira attorno ai 10-11 milioni per evitare una minusvalenza che inciderebbe in negativo nel bilancio dei bianconeri. Ora la palla passa a Fabio Paratici, che dovrà valutare e scegliere molto bene quale sarà il portiere del futuro dei ‘Viola’

