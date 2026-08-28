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MONACO, MONACO - AUGUST 27: General view of the UEFA Europa League trophy ahead of the draw at Grimaldi Forum on August 28, 2026 in Monaco, Monaco. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)
Europa League

Juventus e Milan scoprono le rivali: spuntano Benfica e Real Sociedad

Ago 28, 20262 Lettura

Il sorteggio ha definito il percorso europeo di Juventus e Milan, le due italiane che prenderanno parte alla nuova edizione dell’Europa League. Otto avversarie a testa e altrettante partite per conquistare un posto nella fase a eliminazione diretta.

Per la Juventus il cammino passerà soprattutto attraverso le sfide contro Real Sociedad, Rennes e Celta Vigo, mentre il Milan dovrà vedersela, tra le altre, con Benfica, Olympiacos, Salisburgo, Sunderland e Bournemouth. Un sorteggio che propone dunque diverse sfide interessanti per le italiane, chiamate a trovare continuità in una fase campionato nella quale ogni punto potrebbe diventare determinante per la qualificazione.

Le avversarie della Juventus

La Juventus giocherà in casa contro Real Sociedad, Rennes, Omonia e NEC Nijmegen, mentre lontano dall’Italia affronterà AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva.

Questo il quadro completo:

JUVENTUS: Real Sociedad (casa), AZ Alkmaar (trasferta), Rennes (casa), Ferencvaros (trasferta), Omonia (casa), Celta Vigo (trasferta), NEC Nijmegen (casa), Hapoel Beer-Sheva (trasferta).

Tra gli appuntamenti più interessanti spiccano soprattutto quelli con le due spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, oltre alla sfida contro il Rennes. Trasferte da non sottovalutare anche quelle contro AZ Alkmaar e Ferencvaros.

Le avversarie del Milan

Sorteggio particolarmente affascinante anche per il Milan, che ritroverà sul proprio cammino alcune protagoniste abituali delle competizioni europee.

A San Siro arriveranno Benfica, Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia. In trasferta i rossoneri saranno invece impegnati contro Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia.

MILAN: Benfica (casa), Olympiacos (trasferta), Ferencvaros (casa), Salisburgo (trasferta), Sunderland (casa), Bournemouth (trasferta), Ararat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta).

Il confronto con il Benfica rappresenta probabilmente la partita di maggior richiamo, ma attenzione soprattutto alle trasferte contro Olympiacos e Salisburgo e al viaggio in Inghilterra per affrontare il Bournemouth. Curiosa anche la sfida casalinga contro il Sunderland.

Come funziona l’Europa League

La competizione prevede una fase campionato composta da 36 squadre, tutte inserite in un’unica classifica. Ogni formazione disputa otto incontri contro otto avversarie differenti, quattro in casa e quattro in trasferta.

La prima giornata è prevista il 16 e 17 settembre, mentre l’ultimo turno si disputerà il 28 gennaio.

Al termine delle otto giornate, le prime otto della classifica accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre comprese tra il nono e il 24° posto dovranno invece passare attraverso gli spareggi, mentre per le altre l’avventura europea terminerà.

Gli spareggi sono programmati per il 18 e 25 febbraio, mentre gli ottavi si giocheranno l’11 e 18 marzo. Da quel momento la competizione proseguirà con la tradizionale formula a eliminazione diretta.

L’obiettivo finale sarà arrivare al 26 maggio, giorno in cui a Francoforte verrà assegnata l’Europa League.

Juventus e Milan conoscono dunque le proprie avversarie. Ora manca soltanto il calendario completo, che stabilirà l’ordine delle otto partite e permetterà di capire meglio dove potrebbero nascondersi i passaggi più delicati del cammino europeo delle due italiane.

 

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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