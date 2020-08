Juventus: Futuro di Sarri in bilico. Ma le colpe sono solo sue?

Per l’ennesima stagione la Juventus fallisce l’appuntamento con la coppa dalle grandi orecchie, per un motivo o per un altro i bianco-neri non riescono ad alzare quel trofeo dalla stagione 95/96; anche lí, i piemontesi, riuscirono nell’impresa non con poche grane perché allo Stadio Olimpico vinsero contro l’Ajax solamente ai calci di rigore. Negli ultimi anni gli Agnelli hanno provato qualunque cosa, prima sono risorti dalle ceneri della Serie B ed in seguito hanno costruito lo stadio di proprietà, hanno tentato con una vecchia bandiera come Antonio Conte per poi far innamorare un uomo pacato come Max Allegri.

Le critiche lo fortificarono ma neanche lui vinse la Champions League, ci si è provato con il calciatore più forte al mondo, quel Cristiano Ronaldo che da solo ne ha vinte 5. Questa stagione è stato il turno di Maurizio Sarri, vecchio nemico dei campioni d’Italia, tifosissimo del Napoli ma anche neo campione dell’Europa League con il Chelsea. Il Sarrismo ha una difficoltà strutturale a Torino e non basta vincere, il tecnico toscano deve giocare bene.

Il suo 4-3-3 standard ha funzionato ad Empoli, in una piazza con poche pretese, ha ben fatto a Napoli, in un luogo ambizioso… ma alla Juventus l’importante è vincere. Sarri si porta dietro l’odio dei vecchi amici per prendere per mano il suo lavoro, trasforma De Ligt in un centrale concreto e fa tornare Bonucci ai suoi livelli. Il carattere arcigno mette a bada le teste calde, vedere Pjanic, e nessuno si può ritenere tranquillo, neanche Higuain o Cristiano Ronaldo.

Piano piano la Juventus ingrana e, nonostante le critiche, CR7 segna come se non ci fosse un domani e Dybala dipinge sogni in giro per lo Stivale. Supercoppa, Coppa Italia e Champions vengono perse clamorosamente, o forse no, perché il COVID ha levato la continuità e stravolto la stagione ma il nono scudetto consecutivo è stato cucito sul petto che è diviso solo dal bianco e dal nero. Le critiche non costruttive al Sarrismo sono sterili, è campione d’Italia e dovrebbe bastare questo per confermarlo. La Juventus deve pensarci molto bene prima di intraprendere scelte affrettate.