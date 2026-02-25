Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Juventus-Galatasaray: le probabili formazioni, orario e diretta tv

La sfida tanto attesa per i bianconeri valida per il ritorno dello spareggio. Spalletti deve compiere un’impresa

Feb 25, 20261 Lettura
Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

In questo periodo la Juventus non sta ritrovando quella scintilla che faccia cambiare le sorti della stagione 2025/2026. Con l’arrivo di Luciano Spalletti in panchina per il post Tudor le cose sembravano essere cambiate, a partire dall’atteggiamento trasmesso in campo dai giocatori. Il mese di febbraio, ancora non terminato, rappresenta le difficoltà incontrate durante tutto il cammino, a partire da Atalanta-Juventus, con l’eliminazione in Coppa Italia al 2° scontro diretto nella competizione dopo l’ottima vittoria contro l’Udinese allo ‘Stadium’. Da lì in poi sono aumentate le problematiche per la ‘Vecchia Signora’, dagli indisponibili, passando per le direzioni arbitrali discutibili, fino alla clamorosa discesa contro Galatasaray in ‘Champions League’ e Como in campionato, in cui i tifosi hanno iniziato a fischiare la squadra per il mancato impegno e la scarsa voglia di vincere le partite.

Ora arriva il match decisivo, in programma questa sera alle ore 21:00, cercando una rimonta ‘quasi’ impossibile: infatti la Juventus dovrebbe vincere con 3 reti di scarto per giocarsi il tutto per tutto ai tempi supplementari, e se così non dovesse bastare, si andrebbe direttamente dagli 11 metri. Il 5-2 subito in Turchia rappresenta forse il momento più basso della stagione, ma c’è una seconda opportunità, sperando di vedere una squadra totalmente diversa, nonostante la doppietta di Koopmeiners (cercato proprio dai ‘Leoni’ in vista del mercato estivo). Prima di arrivare a questo scenario, però, l’allenatore toscano dovrebbe prendere la situazione in mano e iniziare a gestire la situazione nel miglior modo possibile, senza avere problemi di spogliatoio. Stamani la squadra si è allenata, inclusi Yildiz e Bremer, con questi ultimi da valutare nelle prossime ore. D’altra parte il Galatasaray rispondono con una sconfitta 0-2 in campionato contro il Konyaspor, con il pensiero solo incentrato su questa partita, fondamentale per entrambe, avendo l’obiettivo però di segnare il più possibile per diminuire sempre di più le speranze di rimonta del popolo juventino.

Le probabili formazioni di Juventus-Galatasaray

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Mckennie, Thuram, Locatelli, Kostić; Conceição, Yildiz, David. All: Luciano Spalletti

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakcı, Jakobs; Sara, Torreira; Yilmaz, Akgün, Lang; Osimhen. All: Okan Buruk

Dove vedere Juventus-Galatasaray in tv e streaming

L’incontro sarà possibile vederlo in esclusiva su Amazon Prime Video e in streaming tramite l’app Prime.

