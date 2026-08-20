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Juventus

Juve, il mercato non è finito: Spalletti chiede un ultimo colpo

Dopo l’arrivo del nuovo portiere, i bianconeri lavorano per rinforzare la fascia sinistra. Raum, Carlos Augusto e Kolašinac sono i profili sul tavolo, ma prima serviranno alcune cessioni per liberare spazio e budget.

Ago 20, 20261 Lettura
Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

La Juventus vuole finire di completare la rosa, il mercato è in continuo fermento, soprattutto dalla sponda bianconera di Torino. Occorrono operazioni sia in entrata, ma soprattutto in uscita.

Infatti la Juventus ha dei giocatori che ormai da troppo tempo gravano sulla Vecchia Signora, è arrivata l’ora di liberarsi di questo peso e di iniziare da una nuova base. Il piano della Juventus, quindi è quello di ottenere budget per riportarlo su altri profili.

Spalletti chiede un terzino sinistro

Un obiettivo per la Juventus secondo Fabrizio Romano è quello di cercare di fare un nuovo terzino sinistro. Spalletti non sembra essere convinto da Cambiaso che più volte ha dimostrato di commettere errori nei momenti fondamentali. Si potrebbero tenere diversi profili in considerazione, vediamoli insieme:

David Raum: Il nome di Raum è stato accostato più volte alla Juventus. Attualmente in forza al Lipsia, sarebbe un ottimo acquisto per rinforzare il lato sinistro. Giocatore molto fisico e strutturato, abile nel servire assist e bravo in progressione. Il calciatore sembrerebbe avere un contratto valido fino all’estate 2027. Su questo nome però sembra esserci anche il Manchester United e questo potrebbe rappresentare un problema per la Juventus.

Carlos Augusto: Carlos Augusto è un altro nome accostato più volte dagli insider del mercato alla Juventus. Lui rappresenterebbe una certezza per la Juve, in Serie A ha fatto molto bene, prima con il Monza e poi con l’Inter. Ricoprendo i ruoli sia di braccetto per la difesa che di quinto per rinforzare l’attacco. Si parla di uno scambio fra Juventus ed Inter, con la Vecchia Signora che offrirebbe Nico Gonzàlez e in cambio otterrebbe Carlos Augusto. Sarebbe un’ottima operazione da parte della dirigenza bianconera, perché toglierebbe un giocatore scontento dalla rosa e otterrebbe un ottimo giocatore che potrebbe migliorare la squadra.

Sead Kolašinac: Il nome di Kolašinac sembra essere un nome in lizza per la Juve, sarebbe molto abbordabile e garantirebbe molta esperienza per la difesa.Può essere una pista percorribile, ma forse Spalletti vorrebbe avere qualcuno di più giovane che potrebbe garantire prestazioni migliori. La pista, infatti sembrerebbe essersi raffreddata, staremo a vedere.

La Juventus vorrebbe chiudere gli ultimi colpi di calciomercato, e il terzino rappresenterebbe un ruolo molto importante, ma le uscite saranno fondamentali…Riuscirà la Juve ad avere un profilo tra questi?

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