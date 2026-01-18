Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Juventus ko a Cagliari, decide Mazzitelli su punizione

Stop alla serie positiva dei bianconeri, ora a -10 dall’Inter in Serie A.

Gen 18, 20261 Lettura
Matteo Prati of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs AS Roma, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, December 07 2025

CAGLIARI-JUVENTUS 1-0
20’ st Mazzitelli (C)

La Juventus di Luciano Spalletti interrompe la sua serie positiva in Serie A cadendo per 1-0 sul campo del Cagliari all’Unipol Domus. Un risultato che rallenta la rincorsa scudetto dei bianconeri, ora distanti dieci punti dall’Inter capolista, e rilancia invece le ambizioni salvezza dei rossoblù.

Il match si apre su ritmi contenuti, con la Juventus intenta a prendere il controllo del possesso e il Cagliari compatto nella propria metà campo. Il primo episodio chiave arriva al 15’, quando l’arbitro Massa assegna inizialmente un calcio di rigore ai bianconeri per un contatto in area tra Mazzitelli e Miretti. Dopo l’intervento del Var, però, il direttore di gara viene richiamato al monitor e ribalta la decisione, ravvisando un fallo in attacco di Miretti. L’episodio spegne l’entusiasmo juventino e il primo tempo si chiude senza reti, con poche occasioni degne di nota e una gara molto tattica.

Nella ripresa la Juventus alza progressivamente il baricentro e costringe il Cagliari sulla difensiva. La prima vera occasione arriva al 56’, quando Cambiaso impegna Caprile, attento nel deviare il tiro. I bianconeri monopolizzano il gioco e limitano quasi totalmente le ripartenze dei sardi, ma faticano a trovare varchi contro una difesa ben organizzata. Quando il dominio juventino sembra poter portare al vantaggio, il Cagliari colpisce su calcio piazzato. Al 65’ Gaetano pennella una punizione precisa, trovando in area la girata al volo di Mazzitelli, che sorprende la difesa e firma l’1-0 rossoblù. Un gol di grande qualità che cambia l’inerzia emotiva della gara.

Spalletti reagisce immediatamente inserendo Zhegrova e Openda per aumentare peso offensivo e imprevedibilità. Il più pericoloso è però Yildiz, che costringe Caprile a un intervento decisivo e, all’84’, colpisce anche un palo, complice una deviazione avversaria. Nel finale ci prova anche Koopmeiners, ma ancora una volta il portiere del Cagliari si oppone con sicurezza. Il triplice fischio certifica il successo del Cagliari, che sale a 22 punti, ottenendo tre punti preziosi. La Juventus, reduce da cinque vittorie nelle sei gare precedenti, incassa invece una sconfitta che la ferma a 39 punti e mette fine al suo momento estremamente positivo.

Redazione

