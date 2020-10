Juventus: Pirlo studia la sua Juve, avanti con il 4-3-1-2

Per anni la Juventus ha vinto ed ha scelto i propri allenatori essendo consci del loro curriculum e della loro esperienza. Dopo la dipartita di Conte il popolo bianconero andò in subbuglio per l’arrivo di Allegri per poi ricredersi ed issarlo vicino al monte Olimpo. Quando fu Sarri a giungere alla Continassa i tifosi si sono subito divisi tra chi ha visto in lui lo sguardo della rivoluzione e del cambiamento e chi proprio questa rivitalizzazione non la voleva.

Alla fine la Vecchia Signora vince lo scudetto ma perde un tecnico preparato, in sostituzione: Andrea Pirlo. Il campione del mondo del 2006 ha studiato ed ha acquisito il patentino per allenare con un’idea ben delineata in testa. Via le tre punte, come si pensava, e dentro due attaccanti con un trequartista. In porta, senza neanche ripeterlo, Szczesny.

La difesa a 4 sarà il must del Pirlo allenatore, con i terzini pronti a difendere alti con i centrali che scalano e le mezz’ali a scendere fino al posto del terzino che passa al centro. In mediana, verosimilmente, Rabiot a prendersi la cabina della regia e la facoltà di ricoprire la fase di interdizione con uno tra Bonucci e Chiellini a dare una mano a centrocampo. La trequarti è la zona centrale dove si sviluppano le azioni offensive per mandare a segno Ronaldo, Dybala o chi gioca al posto loro.