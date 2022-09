Juventus, mai così male dal 2015. Tutti i numeri della crisi

In casa Juventus è il momento della resa dei conti, due vittorie in 7 giornate di Serie A. La sconfitta contro il Monza, alla prima vittoria stagionale, è stato forse l’apice del peggior avvio di stagione dei bianconeri. Era infatti dalla stagione 2015-2016 che la Vecchia Signora non otteneva 10 o meno punti nelle prime sette partite di campionato. I bianconeri dall’inizio della stagione hanno vinto solo due volte, in casa contro Sassuolo e Spezia, mentre hanno perso punti con squadre niente affatto proibitive come Sampdoria e Salernitana, e non sono mai riusciti a vincere gli scontri diretti con le big. A pesare sul bilancio anche le due sconfitte nelle prime due partite di Champions League, la peggiore partenza di sempre per Allegri in Europa.

La Juventus ha perso le ultime due partite tra campionato e Champions League, non vince dal 31 agosto e non lo fa in trasferta da 149 giorni. Era il 25 Aprile e i bianconeri vincevano sul campo del Sassuolo. Sembra passata una vita. In trasferta alla squadra di Allegri manca anche spesso il gol. Zero sia oggi che con la Samp, mai più di uno in tutte le altre uscite.

E adesso ci si interroga sul futuro. Massimiliano Allegri, maggiore imputato per l’avvio negativo di stagione, è oggetto di riflessione da parte dei dirigenti del club torinese, così come l’intero progetto iniziato un anno fa, e ora pericolosamente a rischio. Ma cambiare in corsa non è mai piaciuto – e non piace tuttora al club di Andrea Agnelli. Senza contare che gli “allenatori da Juve” eventualmente disponibili sono pochi e non è detto che uno Zinedine Zidane (libero, ma in attesa della Francia post Mondiale) o un Thomas Tuchel (fresco di divorzio dal Chelsea) incontrerebbero meno difficoltà di Allegri.