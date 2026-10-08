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Juventus, McKennie verso un record inatteso: a Cagliari può superare Locatelli

Ott 8, 20262 Lettura

La Juventus si prepara alla trasferta di Cagliari con un protagonista inatteso. Weston McKennie potrebbe raggiungere un primato significativo nella storia recente del club bianconero, diventando il giocatore con più presenze juventine tra quelli attualmente presenti nella rosa.

Secondo i dati riportati dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista statunitense è arrivato a quota 233 apparizioni con la Juventus, lo stesso numero di Manuel Locatelli. Una presenza nella partita contro il Cagliari, in programma domenica 11 ottobre, gli permetterebbe di salire a 234 e superare il compagno, attualmente indisponibile per un grave infortunio al ginocchio. Un traguardo che assume un significato particolare considerando il percorso dell’americano a Torino.

McKennie, da possibile partente a punto fermo

Arrivato alla Juventus nel 2020, McKennie ha attraversato diverse fasi della storia recente del club. Nel corso degli anni è stato più volte considerato un possibile giocatore in uscita, ma ha sempre trovato il modo di riconquistare spazio. La sua capacità di adattarsi alle esigenze tattiche degli allenatori si è rivelata decisiva.

Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Igor Tudor e Luciano Spalletti hanno potuto utilizzare lo statunitense in posizioni differenti. McKennie è diventato uno dei giocatori più versatili della Juventus, capace di interpretare il ruolo di mezzala, esterno e centrocampista offensivo. Una duttilità che gli ha permesso di rimanere importante anche nei momenti di maggiore trasformazione della squadra.

Il dato che racconta la nuova Juventus

Il possibile primato di McKennie evidenzia anche un altro aspetto. La rosa bianconera ha attraversato un profondo rinnovamento e presenta pochi giocatori con una lunga esperienza nel club. Alle spalle dell’americano e di Locatelli, secondo il conteggio pubblicato dalla Gazzetta, figurano Daniele Rugani con 157 presenze, Federico Gatti con 139, Andrea Cambiaso con 134 e Kenan Yildiz con 132.

Numeri che raccontano una squadra profondamente diversa rispetto a quella delle stagioni precedenti. McKennie rappresenta uno dei principali elementi di continuità tra la vecchia e la nuova Juventus. La sua esperienza può diventare particolarmente importante in uno spogliatoio nel quale diversi giocatori devono ancora consolidare il proprio ruolo.

Spalletti punta sulla sua versatilità

Luciano Spalletti considera McKennie un giocatore utile per la capacità di interpretare differenti situazioni tattiche. Il centrocampista americano garantisce corsa, intensità e una buona presenza negli inserimenti offensivi. Le sue caratteristiche permettono all’allenatore di modificare la disposizione della squadra senza necessariamente ricorrere a una sostituzione.

McKennie può partire in una posizione e occuparne un’altra durante lo sviluppo dell’azione. Una qualità particolarmente preziosa nel calcio moderno, soprattutto quando gli impegni si susseguono a distanza di pochi giorni.

Juventus, anche i numeri offensivi sorprendono

Il dato sulle presenze non è l’unico elemento interessante. McKennie ha realizzato 27 gol con la maglia della Juventus, lo stesso numero attribuito a Kenan Yildiz tra i giocatori attualmente in rosa. Un rendimento significativo per un centrocampista che non ha come compito principale quello di finalizzare l’azione.

L’americano ha costruito parte della propria efficacia proprio attraverso gli inserimenti senza pallone e la capacità di occupare gli spazi lasciati dagli attaccanti. La sua utilità va quindi oltre la semplice presenza in mezzo al campo.

Cagliari-Juventus può diventare una partita speciale

La sfida di domenica rappresenta un appuntamento importante per la squadra di Spalletti, chiamata a ritrovare continuità dopo le prime cinque giornate. Per McKennie potrebbe avere anche un significato personale. Raggiungere quota 234 presenze significherebbe superare Locatelli nella graduatoria relativa all’attuale rosa e consolidare ulteriormente il proprio ruolo.

Il primato non è ancora acquisito: dipenderà dalla sua presenza in campo contro il Cagliari. Ma il dato racconta già una storia interessante. Il giocatore che più volte sembrava destinato a lasciare Torino è diventato uno dei riferimenti più longevi della Juventus. Un percorso costruito senza clamore, attraverso lavoro, adattamento e continuità.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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