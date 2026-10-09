Juventus, Nico González ha firmato fino al 2030: manca solo l’annuncio

La Juventus si prepara ad annunciare un rinnovo importante. Nico González avrebbe firmato il nuovo contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2030, completando un percorso che lo ha riportato al centro del progetto tecnico di Luciano Spalletti.

Secondo la ricostruzione della testata, l’accordo sarebbe stato sottoscritto nelle ultime ore e mancherebbe soltanto la comunicazione ufficiale della società. Un passaggio significativo per l’attaccante argentino, protagonista di una trasformazione che pochi mesi fa sembrava difficile da immaginare

Nico González, il rinnovo con la Juventus

L’attuale contratto dell’argentino aveva una scadenza fissata al giugno 2029. Il nuovo accordo, secondo Tuttomercatoweb, dovrebbe prolungare il rapporto di un’ulteriore stagione, portandolo al 2030.

Le indiscrezioni circolate nei giorni precedenti avevano indicato anche la possibilità di un contratto fino al 2031. Per conoscere definitivamente durata e condizioni economiche sarà quindi necessario attendere il comunicato della Juventus.

La notizia della firma, comunque, rappresenta uno sviluppo rispetto alla situazione delle ultime ore, quando il prolungamento era considerato vicino ma non ancora sottoscritto. La società avrebbe scelto di confermare un giocatore che ha ritrovato centralità dopo un periodo complicato.

Da possibile partente a protagonista

La storia recente di Nico González racconta un cambiamento importante. Dopo una prima stagione juventina caratterizzata da rendimento discontinuo, l’argentino era stato ceduto in prestito all’Atlético Madrid. L’esperienza spagnola sembrava poter rappresentare il primo passo verso una separazione definitiva.

Il giocatore aveva ritrovato fiducia e continuità sotto la guida di Diego Simeone e avrebbe valutato positivamente la possibilità di proseguire la propria esperienza in Spagna. Il mancato accordo tra le società ha però riportato González a Torino. Una situazione che inizialmente sembrava complicata, ma che Luciano Spalletti ha trasformato in un’opportunità.

Il ruolo decisivo di Spalletti

L’allenatore della Juventus ha avuto un ruolo importante nel rilancio dell’attaccante. Spalletti ha riconosciuto in González caratteristiche utili per il proprio sistema di gioco, soprattutto per la capacità di interpretare diverse posizioni offensive.

L’argentino può partire dall’esterno, muoversi alle spalle del centravanti oppure occupare una zona più interna. Una versatilità particolarmente preziosa in una stagione caratterizzata da diversi problemi fisici nella rosa bianconera.

Il tecnico ha lavorato anche sull’aspetto mentale, cercando di restituire fiducia a un giocatore che aveva vissuto una prima esperienza juventina inferiore alle aspettative.

La risposta è arrivata sul campo, attraverso prestazioni convincenti e un atteggiamento più determinato. Il gol realizzato contro il Parma il 29 agosto ha rappresentato uno dei primi segnali della nuova stagione dell’argentino. Da quel momento González ha continuato a guadagnare considerazione all’interno del gruppo.