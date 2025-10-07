Juventus, rifiutata un’offerta shock da 68 milioni! Resta in bianconero

Kenan Yildiz rappresenta in questo momento il futuro della Juventus. Seppur nel match di ieri sera contro il Milan non sia stato determinante (sostituito nel corso della ripresa da Igor Tudor), mantiene comunque quella classe e tecnica con i piedi che solo in pochi hanno. Lanciato da Massimiliano Allegri nel 2023 in occasione di un Frosinone-Juventus, in cui l’esterno si è reso subito protagonista con il primo gol in A. Da lì l’incredibile ascesa di un talento straordinario, e con il passare del tempo è riuscito a conquistarsi la maglia numero 10 del suo idolo Del Piero, con tanto di esultanza con linguaccia proprio ad imitare il campione del Mondo con la nazionale italiana nel 2006.

L’anno con Thiago Motta è stato parecchio complicato a causa di risultati non all’altezza e scarso rendimento di tutta la squadra. Oggi è un ragazzo diverso, oramai abituato alle grandi sfide, continuando a regalare grandi gioie ai suoi tifosi attraverso giocate e gol meravigliosi. In questo momento la Juventus non è riuscita a portare a casa il risultato, con una serie di pareggi che non lascia ben sperare in vista del rientro dopo la sosta delle nazionali. Si ripartirà infatti dalla trasferta a Como per poi proseguire in Champions League da disputarsi al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid. Non semplice dunque il cammino per una squadra che vuole provare quantomeno ad arrivare nelle zone più alte della classifica e il più lontano possibile in Europa dopo l’anno disastroso con Thiago Motta in panchina. Al momento il gioiellino ha collezionato un totale di 8 partite con 2 gol e 4 assist in tutte le competizioni. Siamo agli inizi, e sicuramente Yildiz non sentirà il peso del numero di maglia sulle spalle e cercherà di tutto per portare in alto la Juventus.

Yildiz, sirene dalla Premier: lui pensa al rinnovo

In estate, secondo quanto riportato da ‘TuttoJuve’, una squadra di Premier League si è interessata fortemente al talento bianconero. Stiamo parlando del Chelsea di Maresca, campione in carica della Coppa del Mondo per Club e della Conference League. La dirigenza dei ‘Blues’ avrebbe offerto 68 milioni di euro, ricevendo il ‘no’ come risposta secca. Tuttavia il club inglese ci riproverà nelle prossime sessioni alzando l’offerta con il tentativo di accontentare la ‘Vecchia Signora’ e completare quello che sarebbe un reparto avanzato stellare. L’attacco composto da Palmer, Garnacho, Pedro Neto e João Pedro evidentemente non basta per un club che vuole ambire ad un qualcosa di importante dopo la stagione straordinaria appena passata. Su di lui anche l’Arsenal, ma al momento il club bianconero non sembra minimamente preoccupato e vuole trattenere a tutti i costi il suo pupillo, cresciuto nella ‘Next Gen’. Intanto Yildiz è pronto a firmare il contratto fino al 2030 e zittire tutte le voci circolate in merito ad un suo possibile futuro lontano da Torino.