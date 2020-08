Juventus: Ronaldo resta, Higuain punta i piedi, e Dybala rinnova

Il cambio di allenatore della Juventus, in realtà non è stata una scelta improvvisa, si era deciso di salutarsi con Sarri molto tempo prima; quello che ha sorpreso è stata la scelta di nominare Andrea Pirlo come nuovo tecnico (vista la nomina che aveva ricevuto per la Juventus Under 23, con tanto di comunicato ufficiale). I piani di mercato, quindi, non sono cambiati soprattutto in avanti. La grana Higuain rischia di protrarsi a lungo ed il rinnovo di Dybala è pronto da due mesi (con cifre da top player).

Nell’ultimo periodo si è parlato, tanto e forse troppo, della cessione di Cristiano Ronaldo. Andando ad analizzare la faccenda, un giocatore del genere è ovvio che faccia gola ed è strano il contrario (chi non vorrebbe CR7 nella propria squadra?!). Il 35enne ha un contratto in essere con i bianconeri fino al 2022 e percepisce 31 milioni a stagione, la Juventus lo acquistò dal Real Madrid per una cifra vicina ai 120 milioni.

Questo vuol dire che i campioni d’Italia per non perdere l’investimento potrebbero vendere il portoghese a circa 40 milioni ma un giocatore del genere richiede cifre più elevate: sia per il rendimento che per quello che porta riguardo il marketing. Facendo un sunto, in Europa, due squadre possono permettersi il numero 7: Paris Saint Germain e Manchester City. A noi al momento non risultano movimenti di mercato in questo senso, ma è ovvio che Ronaldo piace…