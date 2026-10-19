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Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano
Juventus

Spalletti non trova più risposte: il crollo con la Lazio apre una crisi che ora fa paura

Ott 19, 20262 Lettura

La Juventus è entrata in una fase particolarmente delicata della stagione. La sconfitta per 3-0 contro la Lazio non rappresenta soltanto un risultato negativo, ma mette in evidenza problemi che stanno accompagnando la squadra di Luciano Spalletti dall’inizio del campionato. Undici punti in sette giornate, appena tre vittorie e una distanza di otto lunghezze dalla vetta.

Numeri preoccupanti per una società che aveva iniziato la stagione con l’obiettivo di tornare stabilmente nelle prime posizioni. La contestazione dei tifosi, esplosa durante la partita contro la Lazio, racconta un malcontento che non riguarda esclusivamente il risultato. A preoccupare è soprattutto il modo in cui la Juventus sta affrontando le partite.

Juventus-Lazio, una sconfitta senza attenuanti

La Juventus ha provato a controllare il possesso, ma raramente è riuscita a trasformarlo in occasioni pericolose. La Lazio ha invece mostrato maggiore organizzazione e una migliore capacità di sfruttare gli spazi.

Il gol di Provstgaard nel primo tempo ha evidenziato le difficoltà difensive dei bianconeri. Nella ripresa Spalletti, squalificato e sostituito in panchina dal vice Domenichini, ha provato a modificare l’assetto offensivo.

L’ingresso di Woltemade accanto a Kolo Muani ha garantito maggiore presenza in area. La Juventus, però, non è riuscita a trovare il gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Le reti di Isaksen e Dele-Bashiru hanno trasformato una serata complicata in una sconfitta pesantissima. Al fischio finale sono arrivati i fischi dell’Allianz Stadium.

Spalletti ammette i problemi della squadra

Nel dopopartita, Luciano Spalletti non ha cercato giustificazioni. L’allenatore ha riconosciuto la superiorità della Lazio e ha ammesso di essere rimasto sorpreso dalla prestazione dei propri giocatori. Il tecnico ha parlato di una squadra lenta, incapace di sviluppare il gioco con continuità e poco efficace nella gestione del pallone. Ha inoltre spiegato di voler analizzare nuovamente il rapporto con il gruppo.

Parole che evidenziano la necessità di ritrovare sintonia tra allenatore e giocatori. Spalletti ha sottolineato che il futuro della Juventus dipenderà soprattutto dalla volontà della squadra di reagire. Una presa di posizione importante in un momento nel quale i risultati non stanno arrivando.

La Juventus non riesce a trovare un’identità

Il problema principale riguarda la continuità. La Juventus alterna prestazioni incoraggianti a partite nelle quali sembra perdere completamente le proprie certezze. La vittoria europea contro il Celta Vigo aveva lasciato intravedere alcuni segnali positivi. Contro la Lazio, però, quei progressi non sono stati confermati.

La squadra ha mostrato difficoltà nella costruzione offensiva, poca aggressività nelle seconde palle e una gestione difensiva insufficiente nei momenti decisivi. La sensazione è che la Juventus non abbia ancora trovato un equilibrio stabile tra qualità individuale e organizzazione collettiva. Una difficoltà particolarmente evidente quando gli avversari riescono a portarsi in vantaggio.

Spalletti rischia davvero?

La pressione sull’allenatore è inevitabilmente aumentata. Alla Juventus i risultati rappresentano un elemento fondamentale di valutazione e il rendimento delle prime sette giornate è inferiore alle aspettative. Tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali della società relative a un possibile esonero.

È quindi necessario distinguere le difficoltà sportive dalle ipotesi sul futuro della panchina. Spalletti rimane l’allenatore della Juventus e dovrà lavorare per individuare rapidamente le soluzioni necessarie. Il calendario, però, non concede molto tempo.

La classifica comincia a diventare un problema

La Juventus ha undici punti. Inter e Lazio guidano la classifica con 19, la Roma è a 17 e il Milan ha raggiunto quota 15. Anche il Como, con 14 punti, si trova davanti ai bianconeri. La distanza dalle prime posizioni non è ancora irrecuperabile. Ma continuare a perdere terreno renderebbe progressivamente più complicata la stagione.

La Juventus ha bisogno di una risposta immediata, prima ancora nei comportamenti e nella qualità del gioco che nei risultati. Spalletti deve ritrovare una squadra capace di riconoscersi nelle proprie idee. Perché la sconfitta contro la Lazio ha lasciato una domanda alla quale soltanto il campo potrà rispondere: questa Juventus ha ancora la forza per cambiare direzione?

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Cristiano Peconi
Cristiano Peconi

Cristiano Peconi è giornalista dal 2009, Fondatore e Direttore di Football-Magazine. Da anni si occupa di informazione sportiva e giornalismo digitale, coordinando la linea editoriale della testata e seguendo da vicino il calcio italiano e internazionale, il calciomercato e le principali competizioni UEFA e FIFA.

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