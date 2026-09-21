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Juventus, Spalletti ritrova la squadra che cercava, e un dato mancava dal 2018

Set 21, 20261 Lettura

La Juventus aveva bisogno di una risposta. Ne sono arrivate due nel giro di pochi giorni. Prima il 5-0 al NEC in Europa League, poi il 2-0 all’Atalanta in Serie A. Due partite differenti, ma accomunate da un elemento che Luciano Spalletti cercava da settimane: una squadra capace di trasformare il controllo della partita in risultato.  Contro la Dea decidono Francisco Conceição e Gleison Bremer. Per la Juventus è anche il primo successo casalingo in campionato contro l’Atalanta dal 2018.

Conceição rompe l’equilibrio

La Juventus prova immediatamente a prendere il controllo attraverso possesso e pressione. L’Atalanta non concede facilmente spazi e la partita resta tatticamente bloccata, ma i bianconeri riescono progressivamente a costruire occasioni. A sbloccare il risultato è Conceição.

Il portoghese trova il gol che cambia completamente la partita e conferma un momento di crescita personale importante. Nel dopopartita non si accontenta: vuole aumentare il proprio contributo in termini di reti e assist.  È esattamente ciò che Spalletti chiede agli esterni offensivi.

Bremer chiude la partita

Nella ripresa arriva il colpo definitivo. Bremer firma il 2-0 e permette alla Juventus di gestire gli ultimi minuti senza dover difendere un vantaggio minimo. Un dettaglio non secondario per una squadra che nelle prime settimane aveva spesso faticato a chiudere le partite. La Juventus non domina per novanta minuti, ma appare più ordinata e soprattutto più consapevole.

Il Sassuolo aveva lasciato dubbi

Spalletti non ha nascosto quanto la precedente sconfitta contro il Sassuolo avesse inciso sulla squadra. Quel risultato aveva generato dubbi e tolto qualche certezza.  La risposta è stata immediata.

Dieci gol segnati? No: sette reti in due partite e nessuna subita, tra NEC e Atalanta. È soprattutto quest’ultimo dato a interessare l’allenatore. La Juventus torna a essere compatta, concede meno e riesce finalmente ad accompagnare la qualità offensiva con maggiore equilibrio.

La sosta arriva con un’altra Juventus

Il campionato si ferma fino al 10 ottobre per gli impegni delle Nazionali.  Per Spalletti è un’interruzione utile per recuperare giocatori e lavorare su ciò che ancora manca. Ma il clima è completamente diverso rispetto a una settimana fa. La Juventus era uscita dalla sconfitta con il Sassuolo piena di interrogativi. Entra nella sosta dopo due vittorie consecutive, sette gol segnati e zero subiti. Non basta ancora per parlare di svolta definitiva. Ma è esattamente il tipo di risposta che Spalletti aspettava.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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