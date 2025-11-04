Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

Juventus-Sporting, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

I bianconeri tornano a disputare il match in casa dopo la vittoria contro l’Udinese in campionato. Servono i 3 punti per rilanciarsi in classifica. Hjulmand osservato speciale

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 16: Dusan Vlahovic of Juventus celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Juventus and Borussia Dortmund at Juventus Stadium on September 16, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Luciano Spalletti sarà per la prima volta all’Allianz Stadium in un match molto importante per la Juventus. Dopo il successo contro la Cremonese per 1-2, i bianconeri sono costretti ad evitare un passo falso per sperare in una qualificazione ai playoff. Il cammino è lungo, ma dopo le prime 3 partite con soli 2 punti conquistati e una buona prestazione al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid, Yildiz e compagni devono dare il massimo per portare a casa la vittoria. Di fronte avranno lo Sporting Lisbona di Hjulmand, già cercato nella scorsa sessione di mercato, ma valutato troppo dal club portoghese. Dal mercato però è obbligatorio passare subito al campo, curiosi di scoprire la prima formazione del tecnico toscano in Champions League, valevole per la quarta giornata della ‘League Phase’.

I Leões si trovano in seconda posizione nel proprio campionato, a soli 3 punti dal Porto capolista con 25 punti (come i gol realizzati) e solo 5 subiti. In Europa invece la situazione è differente, con 2 successi e una sola sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte al ‘Maradona’. Ora c’è un’altra italiana, e i precedenti contro la Juventus sono a favore proprio della ‘Vecchia Signora’ imbattuta negli ultimi 4 scontri diretti (2 vittorie e 2 pareggi). L’ultimo trionfo dello Sporting risale addirittura al 24 luglio del 2011 in occasione dell’International Champions Cup, con l’incontro terminato 1-2.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Libona

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Mckennie, Yildiz, Vlahovic. All: Luciano Spalletti

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Trincão, Quenda; Suárez. All: Rui Borges

Dove vedere Juventus-Sporting Libona in TV

Il match di questa sera sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 21:00 sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport) e in streaming tramite Sky Go e NOW.

