Juventus-Sporting, le probabili formazioni, orario, dove vederla in TV

Luciano Spalletti sarà per la prima volta all’Allianz Stadium in un match molto importante per la Juventus. Dopo il successo contro la Cremonese per 1-2, i bianconeri sono costretti ad evitare un passo falso per sperare in una qualificazione ai playoff. Il cammino è lungo, ma dopo le prime 3 partite con soli 2 punti conquistati e una buona prestazione al ‘Bernabeu’ contro il Real Madrid, Yildiz e compagni devono dare il massimo per portare a casa la vittoria. Di fronte avranno lo Sporting Lisbona di Hjulmand, già cercato nella scorsa sessione di mercato, ma valutato troppo dal club portoghese. Dal mercato però è obbligatorio passare subito al campo, curiosi di scoprire la prima formazione del tecnico toscano in Champions League, valevole per la quarta giornata della ‘League Phase’.

I Leões si trovano in seconda posizione nel proprio campionato, a soli 3 punti dal Porto capolista con 25 punti (come i gol realizzati) e solo 5 subiti. In Europa invece la situazione è differente, con 2 successi e una sola sconfitta contro il Napoli di Antonio Conte al ‘Maradona’. Ora c’è un’altra italiana, e i precedenti contro la Juventus sono a favore proprio della ‘Vecchia Signora’ imbattuta negli ultimi 4 scontri diretti (2 vittorie e 2 pareggi). L’ultimo trionfo dello Sporting risale addirittura al 24 luglio del 2011 in occasione dell’International Champions Cup, con l’incontro terminato 1-2.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting Libona

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Mckennie, Yildiz, Vlahovic. All: Luciano Spalletti

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Fresneda; Hjulmand, João Simões; Pedro Gonçalves, Trincão, Quenda; Suárez. All: Rui Borges

Dove vedere Juventus-Sporting Libona in TV

Il match di questa sera sarà trasmesso in diretta a partire dalle ore 21:00 sui canali Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport) e in streaming tramite Sky Go e NOW.