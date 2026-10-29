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DANIELE DE ROSSI GENOA'S COACH during Genoa CFC vs Bologna FC, Italian soccer Serie A match in Genoa, Italy, January 25 2026
Serie A

La Juventus crolla al Ferraris, il Genoa vince 2-0: il Napoli cala il poker a Monza

Ott 29, 20261 Lettura

La Juventus crolla al Ferraris e incassa una pesante sconfitta nella nona giornata di Serie A. Il Genoa di Daniele De Rossi domina la sfida contro Luciano Spalletti, imponendosi 2-0 grazie alle reti di Ehizibue e Baldanzi nel primo tempo. I rossoblù sbloccano il risultato al 12’: Baldanzi serve Ehizibue, il cui tiro viene deviato da Cambiaso alle spalle di Vicario. Il raddoppio arriva ancora nella prima frazione, quando Baldanzi ribadisce in rete una conclusione di Vitinha.

Nella ripresa Spalletti cambia diversi uomini, ma la Juventus non reagisce. Bremer sfiora il gol di testa, Zhegrova impegna Bijlow e Koopmeiners colpisce la traversa nel recupero. La Juventus scivola a sei punti dalla zona Champions, mentre il Genoa conquista tre punti preziosi e sale al tredicesimo posto con 10 punti.

Monza-Napoli 1-4: Hojlund apre, De Bruyne chiude i conti

Il Napoli torna alla vittoria travolgendo il Monza 4-1 nella nona giornata di Serie A. Gli azzurri sbloccano la gara al 10’ con Hojlund, servito in profondità da Di Lorenzo, ma i brianzoli pareggiano al 43’ grazie al colpo di testa di Varela, all’ottavo centro stagionale.

Nella ripresa cambia tutto. Al 48’ Politano riporta avanti il Napoli con un preciso sinistro, mentre al 62’ Rafa Marin firma il tris sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A chiudere definitivamente la partita è De Bruyne, appena entrato, che sfrutta l’assist di Lang e batte Tornqvist. Il Napoli sale a 14 punti e aggancia la Juventus, prossimo avversario allo Stadium. Il Monza resta fermo a quota 7, incassando la seconda sconfitta consecutiva.

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