Juventus, Tudor spiazza tutti: ecco chi sarà il nuovo esterno titolare

La Juventus riparte da Tudor e la notizia è stata confermata dopo l’incontro tra l’attuale tecnico dei bianconeri e il Direttore Generale Comolli per parlare del suo futuro e si è decisi di continuare insieme l’avventura a Torino anche per la prossima stagione dopo il 4° posto conquistato all’ultima giornata contro il Venezia di Di Francesco (retrocesso in Serie B). A proposito di futuro, i due hanno discusso anche sulle possibili soluzioni per la sessione estiva di calciomercato. Ci sono vari riscatti da esercitare, tra i quali quelli di Conceição, a segno nel match di ieri sera con il suo Portogallo nella semifinale di Nations League vinta in rimonta contro la Germania per 1-2 all’Allianz Arena di Monaco. I 10 milioni già versati nelle casse del Porto (7+3 di bonus) sono bastati per consentire al ‘Chico’ di acquistare temporaneamente l’esterno classe 2002 in maglia bianconera. Con l’arrivo di Tudor, però, le dinamiche sono cambiate. Il n.7 ha iniziato a giocare sempre meno, entrando solo a partita in corso. Questo ha messo in dubbio il suo futuro, dichiarando al termine del match: “Futuro alla Juve? Non lo so ancora, vediamo cosa può succedere, vediamo”.

I tifosi lo vorrebbero ancora a Torino, a maggior ragione dopo la grande prestazione di ieri sera, ribaltando completamente la partita. Ronaldo si è preso successivamente la scena segnando il 137° gol della sua carriera, che è valso la qualificazione in finale, ma i meriti vanno anche al figlio dell’ex allenatore del Milan. Sempre determinante nei suoi guizzi e decisivo con le sue fiammate palla al piede, con una grande abilità nel dribbling e tanta voglia di lottare. Dentro di lui c’è sicuramente la volontà di proseguire la sua esperienza con la maglia bianconera, ma a decidere non sarà lui.

Intanto Tudor ha già in mente un altro giocatore di qualità, fresco vincitore della Coppa Italia Frecciarossa con la maglia del Bologna di Vincenzo Italiano. Stiamo parlando di Dan Ndoye, esterno classe 2000, arrivato al Bologna nell’estate del 2023 dal Basilea. Cresciuto nel settore giovanile del Lausanne (in Svizzera), acquista sempre più dimestichezza con il pallone col passare del tempo. Passa al Nizza nel 2021, collezionando 37 presenze in tutte le competizioni (Ligue 1, Coppa di Francia e Europa League) terminando l’esperienza in Francia con 3 gol e 2 assist. Nella stagione 2021/2022 torna in Svizzera al Basilea e ottiene un maggior minutaggio, con 97 presenze, 12 gol e 15 assist in 3 anni in tutte le competizioni.

Arrivato in Italia a gennaio del 2023/2024, a Bologna si fa riconoscere dal popolo rossoblù grazie alle sue giocate. Prima sotto gli ordini di Thiago Motta, poi anche con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano, segnando il gol decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan proprio del padre di Francisco Conceição. Tudor consiglia Dan Ndoye per la prossima stagione, i tifosi invece vogliono a tutti i costi la permanenza dell’esterno portoghese. Come finirà questa vicenda? Il ‘Chico’ rientrerà nei piani del tecnico bianconero o ci sarà una new entry in casa Juventus.