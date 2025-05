Juventus, ufficiale il riscatto di Lloyd Kelly: le cifre dell’operazione

Dal Newcastle alla Juventus: la stagione 2024/2025 di Kelly (ancora da terminare), non è stata delle migliori. Senza contratto al termine della scorsa annata, decide di intraprendere una nuova esperienza con la maglia bianconera, agli ordini del tecnico Howe, già conosciuto in carriera al Bournemouth in passato. Tuttavia il difensore colleziona solamente 14 presenze (10 in Premier League, 1 in FA Cup e 3 in Carabao Cup). L’ultima partita disputata è stata contro il Fulham, subentrando all’87’ al posto di Lewis Hall.

Il numero di presenze in campo con la ‘Vecchia Signora’, invece, è leggermente inferiore rispetto a quella precedente: 13, con qualche errore di troppo, trasferendosi in una squadra sicuramente con obiettivi più importanti come la Juventus, ma il periodo confusionario all’interno dell’ambiente non lo ha sicuramente aiutato. Nonostante ciò, Giuntoli si è assicurato il classe ’98 esercitando l’obbligo di riscatto fissato a 14,5 milioni pagabili in 3 esercizi, con altri 2,7 milioni di oneri. A questi vanno aggiunti 6,5 milioni in base al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, per un totale di 27 milioni di euro.

Nel frattempo Bremer scalda i motori per la prossima stagione, e insieme a Kalulu e Gatti, con quest’ultimo che dovrebbe rinnovare a breve fino al 2029 con opzione 2030, Kelly troverà sempre meno spazio a prescindere dal nuovo allenatore. Situazione completamente opposta per Renato Veiga, il quale dovrebbe tornare al Chelsea dopo il prestito secco oneroso esercitato nella sessione invernale, salvo clamorosi colpi di scena.

Situazione molto difficile per l’inglese, il quale spera intanto di convincere l’attuale tecnico Tudor in queste ultime 2 partite e provare a salire di livello nelle gerarchie, infortuni permettendo.

Infatti Kelly sarà costretto a saltare il prossimo match valido per la 36esima giornata contro la Lazio all’Olimpico, in programma il prossimo 10 maggio alle ore 18:00, a causa di una lesione al bicipite femorale rimediato contro il Monza all’Allianz Stadium lo scorso 27 aprile.

Il riscatto per lui non è solo da un punto di vista economico, ma anche mentale e fisico, perché la voglia di tornare in campo e dimostrare le sue qualità c’è tutta, ma il rischio di tornare in momenti come questi è veramente alto.

Di Vito Pio Romagno