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Juventus

Juventus-Vicario, affare vicino: Spalletti aspetta il nuovo portiere

I bianconeri accelerano per il portiere del Tottenham dopo aver accantonato le piste Suzuki ed Emiliano Martinez. Operazione in fase avanzata, con l’ex Empoli pronto a tornare in Serie A.

Ago 17, 20261 Lettura
BODO, NORWAY - MAY 08: Guglielmo Vicario of Tottenham Hotspur celebrates after the teams 2-0 victory in the UEFA Europa League 2024/25 Semi Final Second Leg match between FK Bodo/Glimt and Tottenham Hotspur at Aspmyra Stadion on May 08, 2025 in Bodo, Norway. (Photo by David Lidstrom - UEFA/UEFA via Getty Images)

A meno di una settimana dall’inizio del campionato, la Juventus ha scelto Guglielmo Vicario per affidargli la porta bianconera. Dopo aver scartato Suzuki e rivalutato la candidatura di Emiliano Martinez, frenata dai costi dell’operazione e dai dubbi sulle condizioni della mano sinistra dell’argentino, il club ha deciso di accelerare per il 29enne del Tottenham. L’obiettivo è consegnare il nuovo numero uno a Luciano Spalletti già in vista del debutto contro il Frosinone.

Vicario torna in pole

Vicario, in realtà, non era mai scomparso dai radar della Juventus. Le parole pronunciate da Spalletti a inizio agosto sul suo momento al Tottenham avevano però fatto pensare a una candidatura non prioritaria. Con il passare dei giorni lo scenario è cambiato: le altre piste si sono progressivamente complicate e l’ultimo tentativo per Emiliano Martinez non ha prodotto l’accelerazione sperata. Da qui la decisione della Juve di rompere gli indugi e puntare con convinzione sull’ex Empoli, desideroso di rientrare in Serie A.

La formula con il Tottenham

La trattativa con il Tottenham è ormai in una fase molto avanzata. Gli Spurs hanno aperto alla possibilità di una cessione attraverso un prestito che porti successivamente al trasferimento definitivo. Il club inglese preferirebbe inserire un obbligo di riscatto, mentre la soluzione potrebbe essere quella di un diritto destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

I parametri potrebbero riguardare sia Vicario, attraverso il numero di presenze, sia il rendimento della Juventus: posizione finale in classifica, qualificazione alle competizioni europee ed eventuali trofei conquistati.

Spalletti aspetta il nuovo numero uno

La volontà del portiere può facilitare la fumata bianca. Vicario vuole tornare in Italia e la Juventus punta a definire l’operazione nelle prossime ore, così da permettergli di aggregarsi immediatamente alla squadra.

Spalletti spera di averlo a disposizione già per l’esordio di campionato contro il Frosinone, soprattutto considerando la situazione di Michele Di Gregorio, ormai fuori dal progetto tecnico. Dopo settimane di valutazioni e alternative, la Juve sembra dunque aver trovato il suo nuovo numero uno: salvo nuovi colpi di scena, la porta bianconera è pronta a passare nelle mani di Guglielmo Vicario.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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