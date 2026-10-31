Kane sbaglia un rigore e il Bayern frena nel Klassiker: Stoccarda show, Bayer ko

BAYER LEVERKUSEN- STOCCARDA 2-4
Dopo il passaggio del turno in Coppa di Germania, arrivano le campane a festa anche in campionato. Lo Stoccarda si impone per 4-2 sul terreno del Bayer Leverkusen e riscatta una serie negativa di due sconfitte di fila ponendosi nelle migliori condizioni per affrontare la sfida di martedì 3 novembre alle 18.45 contro i turchi del Galatasaray. I suoi punti in classifica sono ora nove e valgono il decimo posto. Il Bayer Leverkusen resta sesto quota 13, raggiunto dall’Elversberg vittorioso contro il Mainz e subisce il secondo stop di fila affidando le sue speranze di riscatto alla sfida di giovedì 5 novembre alle 21 di Europa League contro i francesi dell’Olympique Marsiglia. Al minuto 14 Demirovic, di sinistro, porta in vantaggio gli ospiti. Al 22’ Leweling raddoppia con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 28’ Schick accorcia le distanze di testa su corner di Garcia. Al 6’ della ripresa El Khannouss riporta lo Stoccarda al largo con un destro da fuori area su suggerimento di Fuhrich. Al 20’ Demirovic, di destro, su contropiede di Undav, sigla il 4-1 e la doppietta personale. Il Bayer Leverkusen accorcia le distanze con un’incornata di Maza su cross di Gutierrez.
AUGSBURG- FRIBURGO 1-2
Dopo due stop di fila, ritrova il sorriso coronando una settimana favorevole cominciata con la vittoria in Coppa di Germania per 3-2 contro il Wolfsburg. Il Friburgo espugna il campo dell’Augsburg con il punteggio di 2-1 ed è terzo a quota sedici punti. L’Augsburg resta a metà classifica a quota nove subendo la seconda sconfitta nelle ultime tre gare e non confermando il buon momento di ispirazione della vittoria contro il Grossaspach per 4-2 in Coppa di Germania. Al 18’ Gregoritsch, di sinistro, su cross di Ibrahimovic, porta in vantaggio i padroni di casa. Al 20’ della ripresa Matanovic raddoppia di destro su assist di Engelhardt. Al 40’ Iriè, di testa, su cross di Grifo, capovolge l’esito della contesa.
BAYERN MONACO- BORUSSIA DORTMUND 2-2
Né vinti né vincitori nella sfida di vertice dell’ottavo turno della Bundesliga. Le due squadre restano appaiate in vetta a diciotto punti e restano imbattute da inizio stagione. Al 34’ Bellingham porterebbe in vantaggio il Borussia Dortmund ma l’arbitro annulla la sua rete per fuorigioco. Al 38’ Laimer, di destro, porta in vantaggio i bavaresi. Al 10’ della ripresa Nmecha commette fallo su Kane ed è rigore per il Bayern, il giocatore inglese, però, dagli undici metri, calcia sulla traversa. Al 15’ Guirassy porta il Borussia Dortmund al pareggio su assist di Chukwuemeka. Al 21’ Upamecano, di destro, su corner di Kane, porta di nuovo i bavaresi in vantaggio. Al 44’ Fabio Silva riceve la sfera da Karetsas e pareggia.
SCHALKE 04- RB LIPSIA 0-2
Seconda vittoria di fila e secondo clean sheet consecutivo per l’RB Lipsia che si impone per 2-0 sul terreno dello Schalke 04 e sale al quarto posto con quindici punti insieme con il Werder Brema. La squadra di Gelsenkirchen resta invece al terzultimo posto con sei punti dopo avere subito la seconda sconfitta interna di fila dopo quella contro il Mainz. Al 34’ Tanaka commette un fallo su Romulo e per gli ospiti è rigore. Dal dischetto Nusa trasforma per l’1-0. Al 33’ della ripresa Romulo, su suggerimento di Nusa, raddoppia.
WERDER BREMA. HOFFENHEIM 2-0
E con questo fanno sette. Il Werder Brema allunga la serie dei suoi risultati utili sconfiggendo in casa per 2-0 l’Hoffenheim e riscattando l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano del Borussia Dortmund. I biancoverdi sono quinti con 15 punti insieme con l’RB Lipsia. L’Hoffenheim resta undicesimo a quota nove e interrompe una serie di due vittorie di fila. Al 12’ di sinistra Fullkrug segna l’1-0 con un sinistro su assist di Hein. Al 37’ Dinkci, con un destro su suggerimento di Grull, raddoppia.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH- PADERBORN 0-0
Divisione della posta senza reti tra Borussia Monchengladbach e Paderborn. Secondo risultato utile per i padroni di casa, che restano comunque fanalino di coda, dopo la vittoria con lo Stoccarda Terzo risultato utile di fila per il Paderborn che riscatta soltanto in parte l’eliminazione dalla Coppa di Germania per mano dello Stoccarda ed è dodicesimo con nove punti.
ELVERSBERG- MAINZ 4-1
Dopo due sconfitte, prima con l’RB Lipsia in campionato, poi con l’SV Darmstadt in Coppa di Germania ritrova il sorriso. L’Elversberg piega davanti al pubblico amico per 4-1 il Mainz e, con la quarta vittoria stagionale, si porta a tredici punti raggiungendo temporaneamente al quarto posto il Bayer Leverkusen. Il Mainz resta a quota dieci punti a metà classifica dopo il quarto stop stagionale e secondo consecutivo. La compagine di Urs Fischer non riscatta così la delusione per l’eliminazione dalla Coppa di Germania per effetto dello 0-2 subito dal Bochum. Al 6’ l’Elversberg beneficia di una punizione per un fallo di Posch su Onyeka. Keidel disegna una traiettoria perfetta di destro e realizza il vantaggio dei padroni di casa. Al 26’ lo stesso Onyeka raddoppia di sinistro su assist di Mokwa. Al 46’ Krattenmacher segna il 3-0 con un sinistro sugli sviluppi di un corner segnando la quarta rete stagionale. Al 20’ della ripresa il Mainz accorcerebbe le distanze con Konigsdorfer ma il direttore di gara consulta il Var e annulla la rete. Al 45’ Campbell, di sinistro e su assist di Mickelson, realizza il poker per i padroni di casa. Il Mainz accorcia le distanze al 47’ con un tiro da distanza ravvicinata di Hallerbach rimanendo in inferiorità numerica al 50’ per l’espulsione di Posch.