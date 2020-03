Keisuke Honda: L’uomo che ha segnato in quattro continenti

Alzi la mano chi non ha mai ammirato le gesta di Holly e Benji sugli schermi televisivi? Chi non ha sognato di ammirare la nazionale nipponica sul tetto del mondo? Chi è innamorato del calcio non può non essere stato tifoso di Capitan Tsubasa e non può non rimanere folgorato dai giocatori asiatici, in particolar modo giapponesi.

Nel 2014, l’Italia intera, ha avuto modo di coronare il suo sogno: Keisuke Honda atterra a Milano con un contratto milionario con i rossoneri. Nakata fu il prepulsore di tutto quanto ma l’attaccante ex-Cska aveva le caratteristiche più idonei per impersonificare il personaggio dei fumetti tanto amato dai più e meno giovani. Cosa ha di speciale questo calciatore?

Il trequartista nipponico è riuscito, all’età di 33 anni, a mettere a segno almeno un gol in quasi tutti i continenti. Secondo il portale “TransfertMarket” il suo valore si aggira, oggi, sul milione di euro. Ha iniziato la sua carriera con il Nagoya Grampus, in Giappone, siglando 13 centri in 105 partite per poi finire in Olanda con il VVV-Venlo (dove si mette in mostra per aver segnato 26 reti in 74 match).

L’Europa che conta si accorge del suo talento e dal 2010 al 2014 presta le sue azioni e la sua tecnica al CSKA di Mosca, dove giocherà 127 partite in campionato segnando ben 28 gol. Il Milan mette gli occhi su di lui, ed approfitta del suo svincolo per affidargli la maglia numero 10. Tre stagione di alti e bassi, per poi andare al Pachuca, in Messico. Tempo di una sola stagione ed andrà ad esplorare l’Australia con la maglia del Melbourne Victory con cui segnerà ben 7 centri in 18 apparizioni, Torna in Olanda per 6 mesi, per poi andare in Brasile al Botafogo dove riesce a segnare 1 rete in 1 presenza.

Con la nazionale del Giappone sfiora le 100 presenze e le 40 reti ma rimane uno degli atleti di maggiore successo nell’etere calcistico asiatico. Due campionati vinti, due coppe nazionali e due supercoppe alimentano il suo palmares. In Qatar, nel 2011, riesce a conquistare la Coppa d’Asia e la consacrazione calcistica. Attualmente milita nel Botafogo ed è commissario tecnico ella Cambogia. Una carriera brillante, dalla trequarti in più, che sta mettendo al servizio dei più giovani. Chi segna in quasi tutti i continenti non può che essere ricordato, anche più di Holly e Benji…

KEISUKE HONDA

Gol in Europa: Milan (Italia), VVV-Venlo (Olanda), CSKA Mosca (Russia)

Gol in America: Pachuca (Messico), Botafogo (Brasile)

Gol in Asia: Nagoya Grampus (Giappone)

Gol in Oceania: Melbourne Victory (Australia)