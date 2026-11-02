Kimi Antonelli campione del mondo: storico titolo per l’Italia dopo 73 anni

Kimi Antonelli è campione del mondo di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes conquista matematicamente il titolo iridato grazie al terzo posto nel Gran Premio del Messico, riportando l’Italia sul gradino più alto del motorsport internazionale a 73 anni dall’ultimo successo di Alberto Ascari, nel 1953.
La gara sul circuito di Città del Messico viene vinta da Max Verstappen, davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e alla Mercedes di Antonelli. Quarta posizione per Charles Leclerc, penalizzato di cinque secondi per un episodio che ha coinvolto il compagno di squadra durante il primo giro. Completano le prime sei posizioni Lando Norris, quinto con la McLaren, e George Russell, sesto sull’altra Mercedes. La corsa viene interrotta con bandiera rossa dopo 45 giri in seguito all’incidente di Valtteri Bottas. Per Antonelli il risultato vale la certezza matematica del Mondiale e un primato destinato a entrare nella storia della Formula 1.
Kimi Antonelli nella storia: campione del mondo a 20 anni
A 20 anni, due mesi e sette giorni, Andrea Kimi Antonelli diventa il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, superando il record stabilito da Sebastian Vettel nel 2010. Il tedesco aveva conquistato il suo primo titolo a 23 anni, quattro mesi e undici giorni. Antonelli abbassa ulteriormente il limite, confermando la crescita di un talento seguito dalla Mercedes fin dalle categorie giovanili.
Nato a Bologna nel 2006, il nuovo campione del mondo ha sviluppato la passione per le corse grazie anche al padre Marco Antonelli, ex pilota e fondatore dell’AKM Motorsport, squadra impegnata nei campionati GT. La sua formazione sportiva è stata accompagnata dall’interesse per Ayrton Senna, del quale ha studiato le imprese attraverso i filmati delle gare.
Dai kart alla Mercedes: la carriera del nuovo campione del mondo
La scalata di Kimi Antonelli verso la Formula 1 comincia nei kart, dove conquista i primi titoli già a nove anni. Nell’aprile 2019 entra nel Mercedes Junior Programme, avviando un percorso di crescita sostenuto dalla scuderia tedesca. I risultati arrivano rapidamente. Nel 2022 vince sia il campionato italiano di Formula 4 sia l’ADAC Formula 4. Nel 2023 conquista i titoli della Formula Regional Middle East e della Formula Regional European Championship.
Dopo l’esperienza in Formula 2, Mercedes decide di puntare sul giovane italiano per raccogliere l’eredità di Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La scelta di Toto Wolff porta Antonelli al debutto nelle prove libere del Gran Premio d’Italia a Monza, prima dell’annuncio ufficiale come pilota titolare per la stagione 2025. Il primo campionato nella massima categoria si conclude con tre podi, risultati che preparano il terreno per la successiva stagione mondiale.
Dalla prima vittoria ai cinque successi consecutivi
La stagione della consacrazione comincia con il secondo posto nel Gran Premio d’Australia. In Cina arriva un altro record: Antonelli conquista la pole position a 19 anni, sei mesi e diciotto giorni, diventando il più giovane pilota a riuscirci. Anche in questo caso viene superato un primato appartenente a Sebastian Vettel, che aveva ottenuto la sua prima pole nel Gran Premio d’Italia del 2008 a 21 anni, due mesi e undici giorni.
Il weekend di Shanghai regala ad Antonelli anche la prima vittoria in Formula 1. Seguono i successi nei Gran Premi di Giappone, Miami, Canada e Monaco, per un totale di cinque affermazioni consecutive. Una serie di risultati che permette al pilota italiano di conquistare la leadership della classifica mondiale e costruire un vantaggio importante sugli inseguitori.
La Mercedes, favorita dall’efficace interpretazione dei nuovi regolamenti tecnici, mette a disposizione una monoposto competitiva. Antonelli sfrutta il potenziale della vettura e riesce a imporsi anche nel confronto interno con il più esperto George Russell.
La rimonta di Monza e la gestione del vantaggio mondiale
Il cammino verso il titolo comprende anche momenti difficili, soprattutto nei weekend di Imola e Barcellona. Antonelli riesce comunque a mantenere il comando della classifica, limitando le conseguenze dei risultati meno favorevoli. Uno degli episodi decisivi della stagione arriva nel Gran Premio d’Italia a Monza.
La Mercedes sceglie di sostituire la power unit, una decisione che costringe Antonelli a partire dalla diciannovesima posizione. Nonostante la penalizzazione, il bolognese completa una rimonta fino alla vittoria, diventando il primo pilota italiano a conquistare il Gran Premio di casa dopo sessant’anni. Un risultato che consolida ulteriormente la sua candidatura al titolo mondiale.
Nella parte conclusiva della stagione, mentre Verstappen torna competitivo e Ferrari e McLaren ottengono risultati importanti, Antonelli gestisce il vantaggio accumulato senza compromettere la propria posizione in campionato.
Formula 1, l’Italia torna campione del mondo dopo Alberto Ascari
Il terzo posto nel GP del Messico chiude definitivamente la corsa al titolo e consegna ad Antonelli il suo primo Mondiale di Formula 1. L’Italia ritrova così un campione del mondo dopo Alberto Ascari, ultimo pilota italiano a conquistare il titolo nel 1953 con la Ferrari.
Per la Mercedes si tratta anche della conferma della scelta compiuta da Toto Wolff, che aveva individuato nel giovane bolognese il successore di Hamilton. Con il titolo conquistato a soli 20 anni, Kimi Antonelli entra nella storia della Formula 1, stabilendo un nuovo record di precocità e riportando il tricolore sul tetto del mondo.