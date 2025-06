Kimi Antonelli, è podio! Terzo nel Gran Premio del Canada

Procede a marce serrate il processo di maturazione di Andrea Kimi Antonelli durante la sua prima stagione in Formula Uno. Dopo appena dieci gran premi, il diciottenne alfiere della Mercedes conquista il terzo posto nel Gran Premio del Canada, conquistando il primo podio della più che promettente carriera e riportando la bandiera italiana a sventolare, anche se solo virtualmente, durante la premiazione dopo 16 anni dall’ultima volta (Jarno Trulli, Giappone 2009). È proprio vero, come si dice, che in un processo di maturazione è normale, dopo un passo avanti e uno indietro, farne altri due in avanti. E quindi il bravissimo Kimi, dopo un’ottima partenza nei primi Gran Premi e tre zeri in classifica (non per causa sua) negli ultimi tre, compie uno step ulteriore per dimostrare la sua solidità in pista.

Gara perfetta, in sintonia con la macchina e il team oggi impeccabili, sin dalla partenza: Antonelli scatta dalla quarta posizione, dietro al compagno George Russell, a Max Verstappen e alla McLaren di Oscar Piastri, attuale leader del campionato. Dopo un ottimo scatto, approfittando del traffico e della conformazione del circuito, riesce con una manovra da esperto a sopravanzare il più immediato avversario e a portarsi in terza posizione; la gara scorre tranquilla per la maggior parte dei giri, a un certo momento sembra addirittura possibile, per il giovane Kimi, riuscire a sorpassare anche Verstappen e portarsi al secondo posto, realizzando una doppietta Mercedes. Dopo una serie di pit stop il campione del mondo in carica è inattaccabile, rimane distanziato a sufficienza, mentre da dietro rimontano di prepotenza le due McLaren di Piastri e Norris, che sembrano essere le vetture più veloci in pista. Un’altra giornata infausta invece per la Ferrari, con il muretto che entra in confusione e sbaglia le strategie sia per Leclerc che per Hamilton (non per la prima volta), rispettivamente sesto e settimo a distanza notevole dai primi cinque.

Nell’ultima parte della gara Kimi si ritrova nella morsa di Verstappen e delle McLaren, impossibilitato ad attaccare l’olandese della Red Bull e con il concreto rischio di perdere il terzo gradino del podio, considerando la maggiore prestanza delle due “Papaya”. Ecco dunque che in aiuto giunge la dea bendata, impersonata dalla figura arancione di Lando Norris. Nel tentativo di superare il compagno e agguantare la quarta posizione, l’inglese commette un grave errore di valutazione e finisce a muro dopo aver tamponato Piastri tentando un sorpasso laddove spazio non ce n’è, lasciando la macchina inerte in mezzo alla pista. La gara viene quindi neutralizzata, finisce in regime di Safety Car e Antonelli può diventare, a 18 anni e 295 giorni, il terzo pilota più giovane di sempre ad andare a festeggiare sul podio, superato di pochi giorni solo da Verstappen (oggi secondo) e Stroll. Dopo la sfortuna della scorsa gara, quando la macchina si è spenta mentre navigava in sesta posizione, la sorte restituisce con abbondanti interessi il maltolto a Kimi, il quale viene anche accolto con un’ovazione e applausi dal pubblico canadese. Sul circuito di Montreal un italiano a podio mancava da 25 anni, da quando nel 2000 Fisichella giunse terzo alle spalle delle due Ferrari (Fisico è anche tuttora l’ultimo pilota italiano ad aver vinto un Gran Premio, titolo che sicuramente non vede l’ora di cedere al giovane Kimi), e vedendo il sorriso bagnato di champagne di Antonelli mentre saluta la folla che lo celebra, viene da pensare che in molti, durante questi anni, abbiano atteso questo momento per festeggiare.