Kloop:”Vogliamo raggiungere la finale ma nulla è scontato”

“L’opportunità di andare in finale è grande ma nulla è scontato, anche se abbiamo vinto 2-0 all’andata. Ad Anfield abbiamo giocato una bella partita ma domani dovremo stare attenti ai dettagli. Saremo pronti, siamo in semifinale e vogliamo andare in finale. Se poi il Villarreal sarà più bravo di noi, faremo loro i complimenti”. Jurgen Klopp assicura di non sentirsi già in tasca il pass per la finale di Champions sebbene il risultato di Anfield consenta ai Reds un certo ottimismo.

Ma la semifinale d’andata “è stato solo il primo tempo, è andata bene ma ora dobbiamo giocare un’altra partita. Dovremo mettere in campo tutto quello che siamo, la nostra forza mentale, le nostre caratteristiche tecniche, dobbiamo essere al nostro meglio per andare in finale, dobbiamo essere nelle migliori condizioni possibili, fisiche e mentali. Speriamo di avere le stesse opportunità della prima partita anche se mi aspetto per domani una gara molto complicata e dovremo adattarci al tipo di partita che andremo a giocare”.

In questa Champions il Liverpool ha sempre vinto in trasferta e anche se domani basterà un pari “andremo in campo per vincere perchè fa parte della nostra mentalità. Ci sarà da soffrire, ci saranno momenti complicati ma questa è la Champions. Siamo in buon momento ma basta sbagliare l’approccio e sarà un’altra partita”.