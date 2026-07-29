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Juventus

Kolo Muani torna alla Juve: accordo con il PSG, visite mediche imminenti

L’attaccante francese è pronto a iniziare la sua seconda avventura in bianconero. Definita l’intesa con il Paris Saint-Germain: operazione da 38 milioni più bonus.

Lug 29, 20261 Lettura
TURIN, ITALY - FEBRUARY 11: Randal Kolo Muani of Juventus shoots during the UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off first leg match between Juventus and PSV at Allianz Stadium on February 11, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Juventus riabbraccia Randal Kolo Muani. Il club bianconero ha raggiunto l’accordo definitivo con il Paris Saint-Germain per riportare a Torino l’attaccante francese, destinato a diventare uno dei rinforzi più importanti del reparto offensivo. L’intesa è stata definita nelle ultime ore e il classe 1998 è atteso in Italia a brevissimo per completare l’iter che porterà all’ufficialità del trasferimento.

Formula dell’operazione e cifre dell’accordo

La trattativa è stata chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento della qualificazione della Juventus a una competizione europea. L’investimento complessivo prevede una parte fissa da 38 milioni di euro, alla quale potranno aggiungersi fino a 12 milioni di euro di bonus collegati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi.

Per Kolo Muani è già pronto anche il nuovo contratto: l’attaccante firmerà un accordo della durata di cinque anni, con uno stipendio di 5,5 milioni di euro a stagione, oltre a 1,5 milioni di euro di bonus. Secondo le ultime indiscrezioni, il francese arriverà a Torino entro le prossime 48 ore per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che sancirà il suo ritorno in bianconero. Un’operazione conclusa nei tempi previsti dalla dirigenza juventina, che mette così a disposizione del tecnico un rinforzo di assoluto valore per la nuova stagione.

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