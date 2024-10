Kvara e Lukaku sbancano San Siro. Il Napoli batte il Milan 2-0

Si può perdere anche non giocando male, spesso accade quando si affronta una grande squadra. Ed una grande squadra é il Napoli di Antonio Conte. Attitudine e intensità, talento e sacrificio, e una concentrazione attiva negli interi 90 minuti. Il Napoli asfissia il Milan nella propria trequarti per i primi 16′, andando al gol all’8 su una palla recuperata e consegnata a Lukaku, che conclude in rete di piatto, imprendibile per Maignan. Il Napoli, dopo il gol, concede campo al Milan, che con Terraciano in avanzamento, prende progressivamente metri. Dal 20′ al 40′ del primo tempo costruisce 4 occasioni, con quattro tiri da quattro giocatori diversi, a testimonianza di uno spirito di squadra in crescita. Sino al 42′, quando Kvarathshelia, dopo due incursioni in area avversaria concluse con passaggio in favore dei compagni, si mette in proprio portando a spasso la difesa e conclude con tiro insidioso e chirurgico alle spalle di Maignan. Con un giocatore così ci si chiede se l’intelligenza sia superiore al talento.

Il Milan non demerita, anzi, e rintuzza trovando anche il gol con Morata, protagonista di uno stacco di testa nell’area piccola da prima punta di razza. Il Var segnala il fuorigioco e ricaccia in gola l’esultanza agli 80000 di San Siro. Al’61 Fonseca va di staffetta con Leao e Pulisic a sostituire Okafor ed Emerson Royal. I due subentrati non sfigurano e si cercano, trovandosi in un paio di occasioni. Il Napoli combina bene e crea qualche occasione anche dopo l’uscita al’76 di Lukaku e Kvaratshelia, 8 in pagella per loro.

Finisce così 2-0 per i partenopei, sempre più a loro agio in vetta e sempre più sicuri, all’inizio di un ciclo che vedrà affrontare i pesi massimi della competizione, per l’autorevolezza mostrata e la scientificità con cui è stata approcciata la gara. Il Milan non esce ridimensionato nei valori tecnici ma nella classifica. Le ambizioni di titolo sembrano adesso infiacchite. Con la vetta distante 11 punti e il gran traffico in classifica, Il Milan non deve abbandonare il percorso intrapreso e impedire che i malumori tornino a serpeggiare nello spogliatoio.