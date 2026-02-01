La Dea ringrazia Carnesecchi, Paz dischetto fatale. Toro di misura

TORINO – LECCE 1-0

29’ Adams

In un clima molto pesante, per via della contestazione degli ultras di casa (la curva Maratona dello stadio “Olimpico Grande Torino” è rimasta priva di bandiere e striscioni) decisa dopo i 4 ko di fila in campionato incassati dalla squadra di Marco Baroni, i granata sono riusciti a strappare tre punti a un Lecce comunque in gara fino al termine dell’incontro. Le difficoltà di questo lungo periodo emergono spesso durante il match da parte dei piemontesi. Fin dal fischio d’inizio, infatti, si assiste ad una sfida priva di grandi emozioni, diretta conseguenza di una posta in palio molto alta per entrambe le compagini. Sono i salentini a farsi preferire maggiormente nella prima fase di gara, i giallorossi si affacciano nell’area avversaria con Sottil e Ramadani ed è su quest’ultimo che il portiere Paleari deve compiere la parata più impegnativa. Proprio nel momento di maggiore pressione ospite, tuttavia, il Toro colpisce: sullo splendido assist di Vlasic, irrompe Che Adams che di piatto trafigge Falcone (29’). La rete del vantaggio produce l’effetto di dare nuova linfa all’aggressività offensiva granata: in rapida successione, Zapata e Casadei vanno vicini al raddoppio. Sottil, a pochi minuti dal termine del primo tempo, manda alto un pallone calciato direttamente su punizione. La seconda parte di gara si apre con il grande intervento di Falcone, eccezionale a respingere una gran conclusione di Zapata da distanza ravvicinata. È, tuttavia, un fuoco di paglia, perché la partita prosegue senza altri sussulti particolari. I padroni di casa, nonostante il possesso palla, non producono altri pericoli in area avversaria, tenendo così il Lecce in gara fino ai minuti finali. Il tecnico Baroni inserisce i nuovi acquisti Obrador e Prati, nel tentativo di dare la scossa decisiva ai suoi, ma è Danilo Veiga in realtà a scheggiare la traversa e a sfiorare il pareggio. Al 77’ c’è spazio anche per Kulenovic. Banda, in chiusura, colpisce il palo ma l’azione viene annullata per il fuorigioco del giocatore giallorosso. Al triplice fischio del signor Sozza, il Torino può finalmente tirare un lungo respiro di sollievo. I granata tornano al successo dopo ben quattro ko di fila, mentre il Lecce rimane in una posizione critica di classifica e ad un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina terz’ultima.

COMO – ATALANTA 0-0

Il derby lombardo tra le due migliori squadre del momento termina senza vincitori né vinti. Lariani e orobici, in verità, oggi non hanno brillato appieno anche perché la partita da fisica è diventata subito tattica: dopo appena 8’, infatti, Ahanor – in seguito ad un diverbio con Perrone – rifila uno schiaffo al centrocampista lariano. Il fallo di reazione viene giustamente punito dall’arbitro Pairetto che estrae senza esitazione il rosso diretto. L’ingenuità del difensore nigeriano rovina i piani del tecnico Palladino, costretto subito a modificare l’assetto della propria formazione in una sfida cruciale in ottica europea. Da questo momento la gara vive di sussulti, il gran possesso palla del Como tuttavia non riesce a trovare sbocchi negli ultimi metri di campo. L’assedio dell’undici di Cesc Fabregas viene ben controllato dalla retroguardia nerazzurra e, soprattutto, dal portiere Carnesecchi che diviene ben presto il vero protagonista del match. L’estremo è costretto a compiere interventi prodigiosi sui tentativi di Douvikas e Ramon. Lo 0-0 resiste fino ai minuti di recupero finali, dove sempre il portiere della Dea riesce a mettere la ciliegina sulla torta sulla sua splendida prestazione. Al 98’, dopo un consulto al Var, viene assegnato un penalty in favore dei lariani per un tocco di mano di Scalvini in area di rigore: dagli undici metri si presenta l’idolo di casa, Nico Paz, che però viene ipnotizzato da Carnesecchi. Termina senza reti, dunque, il testa a testa tutto in salsa lombarda ma da stasera sarà sicuramente il Como ad avere i maggiori rimpianti per una ghiottissima occasione persa in ottica europea.