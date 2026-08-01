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La Fifa abbandona il piano di vendita del Mondiale a fondi privati

Il presidente della Fifa fa marcia indietro sul contestato piano che prevedeva l’apertura ai fondi privati per la gestione dei diritti commerciali. Decisive le proteste di confederazioni e federazioni.

Ago 1, 20261 Lettura
LISBON, PORTUGAL - APRIL 05: FIFA President Gianni Infantino speaks during the 47th UEFA Ordinary Congress meeting on April 05, 2023 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Fifa archivia il progetto Fifa Forward Enterprise (FFE). Il presidente Gianni Infantino ha annunciato il ritiro definitivo della proposta che puntava a creare una società dedicata alla gestione dei diritti commerciali, delle licenze e delle principali competizioni internazionali, compresi i Mondiali, con la possibilità di coinvolgere investitori privati. La decisione arriva dopo settimane di forti contestazioni da parte di confederazioni, dirigenti e federazioni affiliate.

Le critiche fermano il progetto

Il piano era stato presentato come un’opportunità per valorizzare gli asset commerciali della Fifa e aumentare le risorse da destinare alle 211 federazioni nazionali. Tuttavia, il progetto ha rapidamente incontrato una dura opposizione da parte di Uefa, Afc e di altre confederazioni, oltre alle perplessità espresse da diversi dirigenti dell’organizzazione. Tra le prese di posizione più significative anche quella dell’ex consigliere Carlos Cordeiro, che aveva lasciato l’incarico definendo l’iniziativa potenzialmente dannosa per il futuro del calcio internazionale. Il crescente clima di tensione ha così convinto la Fifa a interrompere definitivamente l’iter del progetto.

Il comunicato della Fifa

Nella nota ufficiale, la Federazione internazionale ha spiegato che il progetto aveva generato una spaccatura incompatibile con la propria missione istituzionale. “Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha creato divisioni tali da non essere più nell’interesse dell’obiettivo prefissato”, si legge nel comunicato. Infantino ha ribadito che l’iniziativa sarebbe stata sviluppata solo con il consenso della maggioranza delle federazioni affiliate e attraverso un confronto con consiglio federale, confederazioni e stakeholder. Il presidente ha quindi assicurato che il prossimo obiettivo sarà ricompattare tutte le componenti del calcio mondiale e proseguire nel sostegno ai Paesi che necessitano di maggiori investimenti.

Le reazioni del calcio internazionale

Il dietrofront è stato accolto positivamente dalle principali istituzioni calcistiche. Il presidente dell’Afc, Salman bin Ebrahim Al Khalifa, ha espresso soddisfazione per la decisione, sottolineando l’importanza di una governance trasparente e di un confronto condiviso prima di avviare riforme di tale portata. Con l’abbandono del progetto Fifa Forward Enterprise, si chiude una delle vicende più controverse degli ultimi mesi ai vertici del calcio internazionale, riportando al centro il dialogo tra la Fifa e le confederazioni continentali.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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