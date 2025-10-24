Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Conference League

La Fiorentina cala il tris a Vienna e resta capolista in Conference

Dopo la sosta, ritorna il calcio europeo e anche la Conference League.

Ott 24, 20251 Lettura
VIENNA, AUSTRIA - OCTOBER 23: Janis Antiste of SK Rapid Vienna is challenged by Fabiano Parisi and Hans Nicolussi Caviglia of Fiorentina during the UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD2 match between SK Rapid and ACF Fiorentina at Weststadion on October 23, 2025 in Vienna, Austria. (Photo by Christian Bruna - UEFA/UEFA via Getty Images)

Lo Strasburgo ha pareggiato sorprendentemente contro i polacchi dello Jagiellonia, 1-1 con gol di Stojanovic e Panichelli. L’AZ Alkmaar invece vince di misura contro lo Slovan Bratislava, con Sven Mijnans che prima segna al 44’ e poi sbaglia un rigore al 45+6’.

La Fiorentina travolge 0-3 il Rapid Vienna: apre le danze Ndour, poi Dzeko e Gudmundsson. I Viola, però, sono ancora fermi a 3 punti in campionato, senza neanche 1 vittoria in 7 partite.
1-0 per l’FC Shkëndija contro lo Shelbourne FC, autogol al 92’ a favore dei padroni di casa. 1-1, invece, tra KF Drita ed Omonia Nicosia.

Lo Shaktar Donetsk, al 94’, cade contro il Legia Varsavia; 1-2 per gli ospiti. Reti inviolate tra Breioablik (islandese) e Kuopion Palloseura (finlandese). L’Hacken strappa un pari contro il Vallecano, se non l’opposto, perché gli spagnoli hanno pareggiato solo al 103’ minuto con un calcio di rigore di Andrei Ratiu. L’AEK Atene ha travolto invece l’Aberdeen per 6-0, con la complicità di due vecchietti conoscenze della Serie A: Razvan Marin e Luka Jovic. Partita sospesa per campo allagato tra Rijeka e Sparta Praga.

I tedeschi del Magonza vincono di misura contro il Zrinjski Mostar, così come il Losanna in casa dell’Hamrun Spartans. La Lincoln Red Imps trionfa 2-1 contro il Lech Poznan, gol all’88’ di Rutjens. I turchi del Samsunspor liquidano la pratica Dynamo Kiev con un secco 3-0, mentre il Celje vince in trasferta contro lo Shamrock Rovers. 1-1 tra Universitatea Craiova e Noah; stesso risultato tra Sigma Olomouc e Rakow.

Il Crystal Palace crolla inaspettatamente contro l’AEK Larnaca, squadra cipriot, per 0-1. Il gol di Bajic riesce a piegare la squadra di Glasner, fresca di FA Cup e Community Shield, gli unici due trofei della storia del club. Dunque, 3 punti per gli inglesi in questa Conference dopo 2 partite disputate, mentre bottino pieno per la Fiorentina.

