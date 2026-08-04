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Fiorentina

La Fiorentina è a un passo dal colpo dell’estate! Il Real ha detto si

Il talento argentino ha scelto la Viola: resta da definire con il Real Madrid la ripartizione dell’ingaggio prima del via libera definitivo.

Ago 4, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 16: Franco Mastantuono of Real Madrid celebrates his side's first goal scored by Kylian Mbappe (not pictured) during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Aitor Alcalde - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Fiorentina è sempre più vicina a mettere a segno uno dei colpi più intriganti del mercato estivo. Franco Mastantuono, gioiello argentino di proprietà del Real Madrid, ha dato il proprio assenso al trasferimento in Toscana e la trattativa è ormai nelle battute finali. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, resta da perfezionare soltanto l’intesa definitiva tra i due club per il trasferimento in prestito.

Il sì del talento argentino e gli ultimi dettagli

La scelta di Mastantuono è maturata dopo aver valutato il progetto tecnico illustrato dalla dirigenza viola. I colloqui con l’allenatore Fabio Grosso e con il direttore sportivo Fabio Paratici si sono rivelati determinanti per convincere il classe 2007, attratto dalla prospettiva di avere maggiore continuità e un ruolo centrale nel nuovo percorso di crescita.

Nel frattempo, il giovane argentino non ha preso parte alle ultime sedute di allenamento con il gruppo a Valdebebas, limitandosi a svolgere lavoro personalizzato in palestra: una scelta precauzionale legata all’imminente trasferimento e non a problemi fisici. Anche la mancata convocazione per la recente amichevole contro la Fiorentina aveva alimentato le voci sulla sua partenza. Ora resta soltanto da definire la ripartizione dell’ingaggio tra Real Madrid e Fiorentina, ultimo tassello prima della fumata bianca che permetterà al talento sudamericano di iniziare la sua avventura in Serie A.

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