La Fiorentina non sa più vincere, l’Aek Atene vince 1-0

L’AZ Alkmaar batte 2-0 lo Shelbourne, gol di De Wit e Jensen. Finisce 3-1 tra Hamrun Spartans e Lincoln Red Imps. Invece, lo Zrinjski Monstar (Bosnia) batte 2-1 l’Hacken (Svezia). Buona vittoria del Lech Poznan, che batte 2-0 il Losanna e sale in classifica. I ciprioti dell’Omonia Nicosia, invece, battono 2-0 la Dynamo Kyiv. Il Rakow dilaga sul Rapid Vienna, è 4-1 per i padroni di casa. 2-1 tra Sigma Olomouc e Celje. A sorpresa i rumeni dell’Universitatea Craiova battono 1-0 il Magonza, che aveva battuto la Fiorentina in rimonta ed era ancora a punteggio pieno in questa Conference. Anche lo Slovan Bratislava protagonista di una grande vittoria a sorpresa: 2-1 contro il Rayo Vallecano.

2-2 nella partita tra gli islandesi del Breioablik e i turchi del Samsunspor, 0-0 tra Rijeka e Larnaca. Vincono di misura Jagiellonia e Sparta Praga, rispettivamente su Kuopion Palloseura e Legia Varsavia. 1-2 tra Shamrock Rovers e Donetsk, gli ucraini conquistano i 3 punti. Altra sconfitta, invece, per il Crystal Palace, che perde in rimonta contro lo Strasburgo ed è fuori dalle prime 8 della competizione. Per ora la stagione in Premier vede gli inglesi 5°, ma l’impegno europeo si dimostra di nuovo amaro. I francesi sono ora 2° dietro al Samsunspor. 1-0 tra KF Drita e Shkendija, 1-1 tra Aberdeen e Noah.

Infine, la Fiorentina cade ancora: 0-1 contro l’Aek Atene, davanti ai propri tifosi. Decide un gol al 35’ di Gacinovic, con i Viola ancora intrappolati nel baratro italiano ma anche europeo. Ultimo posto in classifica, 17° in Conference con 2 partite perse su 4, e la seconda sconfitta di fila. Serve un cambio di rotta da parte della squadra, il mister Paolo Vanoli sta ancora cercando la quadra. E alla prossima c’è l’Atalanta dell’ex Palladino.