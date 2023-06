La Fiorentina pensa in grande, Milik e Zaniolo i sogni

La Fiorentina dopo una buona annata, conclusasi in maniera estremamente amara, con due sconfitte in due finali -una in Coppa Italia contro l’Inter, con i nerazzurri che hanno rimontato lo svantaggio iniziale; l’altra nella finale di Conference League contro il West Ham, gara nella quale i viola comunque hanno tenuto bene il campo e hanno sbagliato qualcosa contro gli Hammers- si gode un meritato riposo ma la dirigenza inizia a pianificare la nuova stagione.

La prima pietra miliare posta per la nuova stagione è proprio l’allenatore: Vincenzo Italiano, dopo aver assorbito le sconfitte, è stato accostato in maniera insistente ed importante al Napoli, ma Barone ha bloccato tutto, ha voluto incontrare il tecnico con origini tedesche e gli ha ribadito la fiducia per la nuova stagione. Il primo reparto che la dirigenza viola vuole rinforzare è l’attacco: Nico Gonzalez non è certo di rimanere che ha attirato la curiosità del Napoli, ma anche interesse concreto da mezza Europa. Basti pensare che lo scorso Gennaio, Commisso ha rifiutato un’offerta dalla Premier di ben 35 milioni di euro. L’unica certezza per Vincenzo Italiano è rappresentata da Luka Jovic: se proprio la dirigenza viola fosse costretta, preferirebbe cedere Arthur Cabral, tenere il calciatore serbo ed affiancare a quest’ultimo una punta da circa 15 o, meglio ancora, 20 gol a stagione.

Il primo nome nella lista della viola è Arek Milik: il polacco ex Napoli percepisce un ingaggio troppo alto per il nuovo corso della Juve, i bianconeri hanno bisogno di ripartire nel loro anno zero, e qualche filrt passato tra il procuratore del polacco e Barone già c’è stato. Tra le due società i rapporti sono ottimi, visti i vari scambi, direzione Torino, già verificatisi negli anni passati come Bernardeschi, Chiesa e, in ultimo, Vlahovic. Nel caso ci fossero difficoltà per l’attaccante ex Napoli, i viola hanno sondato il terreno per Ngonge del Verona che è in uscita dalla squadra scaligera, e potrebbe fare al caso di Vincenzo Italiano.

Dalla Turchia si apprende che i viola hanno fatto un sondaggio per Nicolò Zaniolo: l’ex Roma, non è più gradito in Turchia e vorrebbe tornare in serie A, per il talentuoso italiano sarebbe anche un ritorno a casa visto che ha già frequentato Firenze quando era alle giovanili della squadra viola. L’alternativa a Zaniolo è rappresentata da Orsolini: il giocatore del Bologna è pronto per il salto di qualità, la dirigenza felsiena ne è al corrente, e ha fissato il prezzo che non è proibitivo. Con circa 12-15 milioni, la dirigenza viola può chiudere un affare.

Barone, però, opera anche in uscita e ha comunicato, di concerto con il suo allenatore, a Igor di cercare una nuova destinazione perché non rientra più nel progetto della squadra viola. Il giocatore ex Spal è cercato con insistenza dal Fulham in Premier League. Insieme con Igor anche Duncan è ai titoli di coda nella sua esperienza toscana, ma al momento non ci sono offerte concrete.