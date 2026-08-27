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BERLIN, GERMANY - JULY 06: Ferdi Kadioglu of Turkiye controls the ball whilst under pressure from Joshua Zirkzee of the Netherlands during the UEFA EURO 2024 quarter-final match between Netherlands and T?rkiye at Olympiastadion on July 06, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images)
Fiorentina

La Fiorentina piomba su Zirkzee, offerta allo United: la proposta dei viola

Ago 27, 20261 Lettura

La Fiorentina fa sul serio per Joshua Zirkzee. Il club viola ha intensificato i contatti con il Manchester United nel tentativo di riportare l’attaccante olandese in Italia e consegnare a Fabio Grosso un rinforzo di primo piano per il reparto offensivo. La trattativa è entrata nel vivo e la società toscana punta a trovare l’intesa sulla formula dell’operazione.

La proposta della Fiorentina

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la Fiorentina avrebbe messo sul tavolo una proposta basata su un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, accompagnato da un diritto di riscatto la cui cifra resta da definire con il Manchester United.

I contatti tra i due club sono costanti e la dirigenza viola sta lavorando per ridurre le distanze e arrivare alla fumata bianca. Dalle indiscrezioni emerse nelle ultime ore filtrerebbe ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo, anche se restano da sistemare alcuni aspetti dell’operazione.

Per la Fiorentina, Zirkzee rappresenterebbe un innesto di grande peso tecnico. L’olandese conosce già il calcio italiano e garantirebbe qualità, fisicità e capacità di dialogare con i compagni negli ultimi metri. La società viola vuole accelerare e regalare a Grosso un nuovo riferimento offensivo, con la trattativa destinata a entrare nelle ore decisive.

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