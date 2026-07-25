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Serie B

Ecco il calendario del campionato 2026/27: si parte con Cesena-Samp

Tutte le date e gli incroci sorteggiati del prossimo campionato, che inizierà il 21 agosto e terminerà il 16 maggio

Lug 25, 20261 Lettura

Tutto pronto per la nuova stagione anche in Serie B, dove con la presentazione dei calendari, avvenuta presso il Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, ha preso ufficialmente il via la 95ª stagione della Serie BKT, che già sulla carta si preannuncia decisamente scoppiettante. Sono 20 i club che si daranno battaglia, Cremonese, Verona e Pisa scese dalla Serie A e con il chiaro obiettivo di risalire velocemente, Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli sono le quattro formazioni promosse dalla  Serie C, club che partono puntando alla salvezza, ma che non disdegnerebbero una qualificazione playoff.

Come nelle ultime tre stagioni il calendario sarà asimmetrico,infatti sono  previsti quattro turni infrasettimanali e un turno natalizio. Si parte subito forte con la prima giornata: l’Empoli ospita la Cremonese, il Verona trova l’Ascoli, il Pisa affronta il Padova. Attenzione anche al big match Palermo-Juve Stabia e alla sfida tra il Cesena di Diamanti e la Sampdoria di Corradi. Soddisfatto il Presidente della Lega B Paolo Bedin. “Spero che vengano superati i numeri straordinari della passata stagione. È stato un campionato deciso all’ultima giornata. Siamo felici di riabbracciare l’Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento.

Tornano pure Verona, Pisa  e Cremonese. È la Serie B dei grandi centri di provincia, società che si portano dietro tradizione, storia e un grande bacino d’utenza. Con una media di 2,5 gol a partita e una classifica rimasta incerta fino alla fine. Sono questi i termometri di una Serie B sempre imprevedibile, equilibrata, entusiasmante e spettacolare”. Resta invariato il regolamento del campionato: i primi due posti valgono la promozione diretta in A, mentre le squadre classificate dalla 3ª all’8ª posizione parteciperanno ai playoff. Le ultime tre retrocedono in Serie C, quartultima e quintultima si giocheranno la salvezza ai playout.

 

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Davide Piteo
Davide Piteo

Nato a Foggia un caldo 9 Luglio del 1981, sono cresciuto con la passione per il calcio e ciclismo, amando la Nazionale degli anni 90 particolarmente quella del Mondiale 90 ossia dell Notti Magiche, mondiale che per tanti si aprii con il Giro d'Italia dello stesso anno vinto da Gianni Bugno. Nel corso degli anni la voglia di raccontare mi ha spinto al giornalismo cominciando con il Giornalino della Parrocchia di San Michele e proseguito con tante esperienze locali e Nazionali,fino ad arrivare al mio approdo in Football Magazine nel 2012. Da quel momento in poi sono rimasto legato solo e soltanto a FM dove mi occupo di Ligue 1, ma nel corso degli anni ho seguito anche la MLS, Gold Cup, Europei e Mondiali. Obiettivi? continuare la mia crescita con FM dove occuparmi anche di altri campionati.

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