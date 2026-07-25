Ecco il calendario del campionato 2026/27: si parte con Cesena-Samp

Tutto pronto per la nuova stagione anche in Serie B, dove con la presentazione dei calendari, avvenuta presso il Teatro dei Filarmonici ad Ascoli, ha preso ufficialmente il via la 95ª stagione della Serie BKT, che già sulla carta si preannuncia decisamente scoppiettante. Sono 20 i club che si daranno battaglia, Cremonese, Verona e Pisa scese dalla Serie A e con il chiaro obiettivo di risalire velocemente, Vicenza, Arezzo, Benevento e Ascoli sono le quattro formazioni promosse dalla Serie C, club che partono puntando alla salvezza, ma che non disdegnerebbero una qualificazione playoff.

Come nelle ultime tre stagioni il calendario sarà asimmetrico,infatti sono previsti quattro turni infrasettimanali e un turno natalizio. Si parte subito forte con la prima giornata: l’Empoli ospita la Cremonese, il Verona trova l’Ascoli, il Pisa affronta il Padova. Attenzione anche al big match Palermo-Juve Stabia e alla sfida tra il Cesena di Diamanti e la Sampdoria di Corradi. Soddisfatto il Presidente della Lega B Paolo Bedin. “Spero che vengano superati i numeri straordinari della passata stagione. È stato un campionato deciso all’ultima giornata. Siamo felici di riabbracciare l’Ascoli insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento.

Tornano pure Verona, Pisa e Cremonese. È la Serie B dei grandi centri di provincia, società che si portano dietro tradizione, storia e un grande bacino d’utenza. Con una media di 2,5 gol a partita e una classifica rimasta incerta fino alla fine. Sono questi i termometri di una Serie B sempre imprevedibile, equilibrata, entusiasmante e spettacolare”. Resta invariato il regolamento del campionato: i primi due posti valgono la promozione diretta in A, mentre le squadre classificate dalla 3ª all’8ª posizione parteciperanno ai playoff. Le ultime tre retrocedono in Serie C, quartultima e quintultima si giocheranno la salvezza ai playout.