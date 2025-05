La Juve pensa a futuro, il primo nome nella lista è Adeyemi

La dirigenza bianconera è insoddisfatta per gli obiettivi non raggiunti in Champions e in Coppa Italia e gli scarsi risultati ottenuti nel corso di questa Serie A Enilive. L’arrivo di Igor Tudor (circa un mese e mezzo fa) è una strategia per riportare la Juventus dove merita, ovvero, in Champions League. Tutto, però, dipende dal futuro dell’attuale tecnico, che dovrebbe comunque allenare la Juventus anche per il prossimo Mondiale per Club, competizione molto ambita da diverse squadre, con la ‘Vecchia Signora’ che debutterà il 19 giugno alle ore 3:00 contro l’Al-Ain (attualmente quinta nel proprio campionato arabo).

Uno dei pupilli di Thiago Motta ora trova sempre meno spazio agli ordini dell’ex difensore della Juve, ovvero Conceição. Quest’ultimo rimane sempre gradito dai tifosi bianconeri, che non si spiegano il poco impiego del portoghese all’arrivo del nuovo allenatore. Ricordato sicuramente in positivo soprattutto per le partite contro Lipsia e Inter, offrendo ottime prestazioni con gol pesanti. Nella partita precedente contro la Lazio all’Olimpico ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 46, ma uscito dopo soli 40’. Il mister si è poi scusato con il n.7, dichiarando nel post-partita che in quel momento della sfida servivano più centimetri. Il poco minutaggio dell’ex Porto nell’ultimo periodo fa pensare ad un possibile addio a fine stagione. Pagato per 7 milioni + 3 di bonus, preso in prestito con l’obiettivo di esercitare il riscatto fissato a 30 milioni. Questi ultimi probabilmente non arriveranno alla squadra portoghese, con il giocatore costretto dunque a fare le valigie in maniera anche inaspettata.

La Juventus potrebbe avere già in mano il sostituto, ovvero Adeyemi. Esterno del Borussia Dortmund, classe 2002 con una velocità disarmante, ottimo per le ripartenze. Caratteristiche diverse rispetto al figlio di Sergio, ottimo soprattutto in fase di ripartenza. In questa stagione il tedesco ha totalizzato 24 presenze in Bundesliga, 10 in Champions e 1 in Coppa di Germania, timbrando il cartellino in tutte le competizioni per 12 volte (0 gol in Coppa di Germania), fornendo 9 assist totali in questa stagione.

Finalista in Champions League nella stagione 2023/2024, perdendo contro il Real Madrid in finale per 2-0, con le reti di Carvajal e Vinícius. Tra gli obiettivi di mercato anche nella scorsa stagione, alla fine Giuntoli ha optato per Conceicao, soprattutto per questioni economiche (il Borussia Dortmund chiedeva dai 40 milioni in su per l’esterno, senza possibilità di esercitare il prestito). Ora la possibilità di vestire la maglia a strisce Adeyemi le ha tutte, soprattutto dopo la stagione non ottimale dei gialloneri. Adeyemi-Juve: il matrimonio si farà?