Champions League

La Juve ci prova, ma Bellingham condanna i bianconeri, 1-0

Decide il tap-in dell'inglese al 57' dopo il palo di Vinicius: Tudor ancora senza vittorie in Europa

Ott 23, 20252 Lettura
WARSAW, POLAND - AUGUST 14: Jude Bellingham of Real Madrid celebrates after teammate Kylian Mbappe (obscured) scores his team's second goal during the UEFA Super Cup 2024 match between Real Madrid and Atalanta BC at National Stadium on August 14, 2024 in Warsaw, Poland. (Photo by Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images)

REAL MADRID- JUVENTUS 1-0

La prima vittoria nell’edizione di Champions League 2025-26 è ancora rinviata. La Juventus cade al Santiago Bernabeu per 1-0 per mano del Real Madrid e inciampa nella prima tagliola dopo due pareggi con Borussia Dortmund e Villareal. Il risultato finale premia la squadra che ha cercato di incamerare con maggior tenacia la posta piena. I bianconeri sono apparsi pericolosi soltanto nei primi frangenti di entrambe le frazioni senza mai davvero turbare la serata di Courtois. I Blancos calano così il tris dopo avere steso Olympique Marsiglia e Kairat e restano a punteggio pieno in cima alla classifica con Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Inter e Arsenal come coinquiline. La squadra di Igor Tudor ha la prima fiammata dopo un minuto con una conclusione di Yildiz ribattuta. Al 9′ il Real risponde con un tiro dal limite di Tchouameni al volo, Kelly però abbassa la saracinesca. Un minuto dopo il batti e ribatti prosegue con Mc Kennie che impegna Courtois in corner. Al 14′ un destro di Gatti costringe il portiere belga a un intervento in due tempi. I bianconeri sembrano riuscire a imprimere il loro ritmo alla gara ma poi esauriscono le cartucce e il Real Madrid prende campo sciorinando una serie di occasioni. Tchouameni ci prova due volte di testa, prima al quarto d’ora e poi al 20′ ma nel primo caso trova Di Gregorio attento, nel secondo non ha la mira a tenergli compagnia. Al 25′ Diaz dà ancora lavoro al portiere ex Monza impegnandolo a sventare in corner su assist di Valverde. Ulteriori sussulti di Guler, Diaz e Mbappè non riescono a profanare la porta bianconera.

A inizio ripresa Yildiz ha un buono spunto al 3′ ma conclude alto. Due minuti dopo un diagonale di Vlahovic è respinto con i piedi da Courtois. Il Real Madrid attua subito la contromossa con un’incornata di Bellingham su cross di Guler che si perde però a lato. Cambiaso dal limite trova Thuram a deviargli il tiro, Courtois gestisce di ordinaria amministrazione. Al 12′ arriva la svolta della gara, Vinicius sforna un diagonale a colpo sicuro ma il palo gli nega la gioia del gol, Bellingham è al posto giusto nel momento giusto e infila Di Gregorio per il vantaggio dei padroni di casa. La reazione juventina è timida con un tiro di Yildiz al minuto 19 bloccato da Courtois senza patemi. Poi è quasi solo Real Madrid, ci provano in serie Mbappè, Valverde e Brahim, con la conclusione di quest’ultimo al minuto 27 che potrebbe sancire il 2-0 ma è sventata da Gatti sulla linea di porta. Nel finale la Juventus cerca di recuperarla in extremis ma prima Openda sciupa malamente dopo un buono scambio con David trovando una respinta della difesa, poi Kostic, su corner di Conceicao, trova Courtois ben appostato.

News Serie A

