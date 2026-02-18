Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Champions League

La Juventus crolla a Istanbul, il Galatasaray vince 5-2

I bianconeri vanno sotto, poi recuperano e vanno in vantaggio finendo per essere travolti dalla squadra turca

Feb 18, 20262 Lettura
ISTANBUL, TURKEY - FEBRUARY 17: Noa Lang of Galatasaray A.S. celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between Galatasaray A.S. and Juventus at Ali Sami Yen Spor Kompleksi on February 17, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Ahmad Mora - UEFA/UEFA via Getty Images)

GALATASARAY- JUVENTUS 5-2

Più che una sconfitta, un’ecatombe. La Juventus esce dalla sfida in terra turca con il Galatasaray con un secco 2-5 e vede complicarsi il cammino verso la qualificazione agli ottavi di finale. Rimasti in dieci per l’espulsione di Cabal al 22′ della ripresa per fallo su Yilmaz, i bianconeri si sono espressi discretamente nella prima frazione terminandola in vantaggio dopo essere finiti sotto di una rete ma nella ripresa si sono disuniti favorendo il ritorno della squadra della mezzaluna, ispirata da un Osimhen in ottima veste di rifinitore. Il ritorno a Torino previsto per mercoledì 25 febbraio si fa adesso davvero in salita e occorrerà una Juventus nella veste migliore per riuscire a ribaltare il pesantissimo passivo.

Il Galatasaray estrae gli artigli già al 6′ con Akgun che calcia però a lato. La Juventus risponde al minuto 11 con un tentativo di Yildiz deviato in corner. Al 15′ il Galatasaray rompe l’equilibrio andando in rete con Sara che approfitta di un errore di Yildiz e infila Di Gregorio. Al 16′, però, i bianconeri si rimettono in carreggiata grazie all’ex Atalanta Koopmeiners che ribadisce in rete una corta respinta di Cakir su precedente incornata di Kalulu. Al 30′ Osimhen cerca di riportare in orbita i padroni dsi casa ma il suo colpo di testa è neutralizzato da Di Gregorio in due tempi. Su opposto fronte la Juventus colpisce ribaltando l’esito della contesa ancora con Koopmeiners al minuto 32 dopo una bella triangolazione con Mc Kennie. Al 34′ Luciano Spalletti deve spendere il primo slot di cambi tirando fuori dalla mischia l’infortunato Bremer e inserendo Gatti. Al 40′ Akgun fa capire che il Galatasaray non è al tappeto impegnando Di Gregorio in una respinta in tuffo. Il finale di frazione è dei turchi, prima con un tiro dal limite di Torreira al 46′ respinto, poi con una conclusione alta di Sara.

Al 4′ della ripresa il Galatasaray perviene al pareggio con un tiro di Yilmaz su respinta di Di Gregorio susseguente a un diagonale di Lang. La Juventus prova a riorganizzarsi ma al minuto 9 il colpo di testa di Thuram finisce fuori misura. Il Galatasaray dimostra di avere le pile dell’offensiva cariche a dovere, al minuto 13 Torreira mette a lato su sponda di Osimhen ma due minuti dopo Sanchez non fallisce siglando il 3-2 sugli sviluppi di un calcio piazzato di Sara. Al minuto 20 Kelly cerca di riportare i bianconeri in parità ma conclude a lato. Due minuti dopo Cabal commette un fallo su Yilmaz che gli costa caro perché vale per lui il cartellino rosso e l’espulsione. Il Galatasaray approfitta nel modo migliore della superiorità numerica e al 29′ Lang, su assist di Osimhen pronto a sfruttare un errore di Kelly, segna la rete del 4-2. La Juventus è ormai disorientata e, dopo un tiro dal limite di Singo a lato al minuto 38, la squadra turca sfodera la rete del 5-2 con Boey su assist del solito Osimhen.

Cristiano Comelli

