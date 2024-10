La Juve crolla in casa, Bologna ko al Villa Park, vince solo il Milan

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Juventus che in casa contro lo Stoccarda ha sofferto parecchio. Non è iniziata benissimo infatti la gara per i bianconeri che fin da subito hanno dovuto fare i conti con il pressing alto e asfissiante dei tedeschi. Pressing che non ha lasciato scampo ai padroni di casa che per tutti i 90 minuti hanno faticato a trovare degli spazi liberi dove inserirsi. Spazi che invece hanno trovato gli ‘svevi’ con il diagonale di Demirovic al 27′ schiantatosi contro il palo dopo la deviazione decisiva di Perin e con il colpo di testa di Undav al 40′ dove l’estremo difensore a mano aperta ci ha messo ancora una pezza. Il secondo tempo inizia sulla stessa lunghezza d’onda del primo e al 50′ arriva il gol inizialmente messo a segno da Undav e poi successivamente annullato dal var per il tocco di braccio di quest’ultimo. Nonostante il rischio corso, la Juventus però non cambia e al 60′ nel giro di pochi secondi è ancora lo Stoccarda a seminare panico prima con la conclusione di Demirovic e poi sul rasoterra di Millot dove a salvare la baracca ci pensa ancora l’ex genoano Mattia Perin. Al 66′ la vecchia signora si fa vedere per la prima volta nell’area avversaria con Thuram che a botta sicura becca però in pieno il difensore. Al 78′ Weah sulla corsia di destra prova a rendersi pericoloso con un passaggio al centro per Yildiz, il quale viene anticipato per sua sfortuna dalla chiusura provvidenziale di Vagnomann. A 10 dalla fine Danilo ammonito al 81′ si fa espellere al 84′ per un pestone sulla coscia dell’avversario dentro l’area e consegna difatto ai tori rossi la possibilità di sbloccare il risultato. Dal dischetto si presenta Millot che non ne approfitta facendosi così parare il tiro dall’estremo difensore che si butta dalla parte giusta. La formazione di Motta con l’uomo in meno tenta così disperatamente di strappare un punto ma nei 7 lunghissimi minuti di recupero arriva il gol vittoria degli ospiti con l’ex atalantino Toure sul tocco sotto di Millot che si fa perdonare dall’errore precedente. E se la Juve resta quindi ferma a quota 6pt, lo Stoccarda conquista la sua prima vittoria e sale a quota 4.

Il Milan inizia a rilento ma alla fine grazie ai cambi nella ripresa di Fonseca con le entrate di Okafor e Chukwueze risolve la partita. A San Siro dopo una brutta partenza con le doppie occasioni per il Club Brugge con Tzolis e la traversa colpita da Ordonez, il Milan passa in vantaggio al 34′ con il tiro diretto da calcio d’angolo di Pulisic in seguito ad un tentativo pochi attimi prima proprio dell’americano che aveva trovato inizialmente la risposta pronta di Mignolet che nella seconda conclusione si è fatto trovare impreparato. Per il diavolo, dunque, sembra mettersi tutto in discesa complice anche il cartellino rosso sventolato a Onyedika per il pestone su Reijnders. La seconda parte di gara inizia però sulla falsa riga del primo e questa volta nonostante la superiorità numerica, i rossoneri subiscono l’1-1 con Sabbe che approfitta della dormita intera della squadra avversaria e in particolar modo della retroguardia. Il Milan però non ci sta e alla mezz’ora dalla fine Fonseca tenta la mossa vincente facendo uscire a centrocampo Loftus-Cheek e a sorpresa Leao al posto rispettivamente di Okafor e Chukwueze. Mossa che si rivela subito decisiva con lo svizzero che impiega solo pochi secondi per servire l’assist all’olandese Rejinders per la rete del sorpasso. Al 71′ è invece la volta dell’attaccante nigeriano a confezionare l’assist ancora per il trequartista in maglia numero 14 che sigla una doppietta. Nell’ultimo quarto d’ora l’allenatore portoghese pesca dalla panchina anche Camarda che dalla Serie C nel giro di pochi giorni si è trovato prima tra i convocati e poi addirittura a diventare il più giovane italiano ad esordire in Champions League. E come uno dei sogni più belli al 87′ il sedicenne era riuscito anche a segnare e a far esplodere l’intero stadio compresa la famiglia, salvo poi vedersi annullare la rete per posizione irregolare. A San Siro termina 3-1 e il Milan dà così una svolta alla classifica prendendosi i primi 3 punti.

Ancora ko invece il Bologna di Italiano dopo un primo tempo equilibrato dove se da una parte i felsinei erano partiti bene con l’occasione di Dallinga, dall’altra l’Aston Villa si è ripresa verso la fine per poi continuare anche nella ripresa dove al 55′ sono riusciti a trovare l’1-0 con McGinn che, partito titolare dopo un mese fuori per un infortunio al tendine del ginocchio, è riuscito su calcio di punizione diretto da posizione defilata a disegnare una traiettoria perfetta. Al 63′ raddoppia poi Duran con un destro al volo. Al 86′ Beukema tenta di impensierire gli inglesi con un colpo di testa ma per il tiro colpisce in pieno il palo. Niente da fare quindi per i rossoblù che restano ad un punto soltanto. Punteggio pieno invece per l’Aston Villa che non ne ha sbagliata una.