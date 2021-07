La Juve di Allegri riparte con tris, Cesena sconfitto 3-1

Massimiliano Allegri ricomincia la sua avventura sulla panchina della Juventus con un sorriso estivo. La prima amichevole pre-campionato dei bianconeri non regala intoppi ad una squadra priva di quasi tutti gli effettivi, tra nazionali e infortunati, e zeppa di primavera e under 23. Il Cesena, formazione di Serie C, fa la sua parte ma la ‘Vecchia Signora’ si impone per 3-1 sotto la direzione dell’arbitro Ricci. Frabotta, Fagioli e Di Pardo, arrivati in ritardo, non scendono in campo per motivi disciplinari, in tribuna c’è anche Dybala, alle prese con un infortunio alla gamba sinistra.

La Juve ha però voglia di farsi bella davanti a dirigenza e ‘neo’ coach, tanto da passare dopo 4′ con il baby belga De Winter, terminale ultimo di un’azione corale. Correia e Pjaca falliscono il bis a differenza di McKennie, che al 33′ raddoppia dribblando anche un paio di avversari. I romagnoli però restano in partita e al 36′ accorciano con Shpendi. Nella ripresa si vede in difesa Demiral, destinato a cambiare aria, e Pinsoglio per Perin tra i pali. La partita ha comunque un ritmo accettabile, anche se i romagnoli non mettono quasi mai in difficoltà un reparto affidato anche a Rugani (capitano fino all’uscita, poi fascia a Demiral) e De Sciglio.

E così l’argentino Soule, di fronte al suo idolo Dybala, firma il 3-1 beneficiando anche di una deviazione di Lepri. Allegri prosegue nei cambi, impossibile ‘leggere’ il suo nuovo progetto in bianconero ma una vittoria, anche in un test d’estate, fa sempre bene al morale. In attesa che al gruppo si aggreghino i big. Allora sì che si farà sul serio