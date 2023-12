La Juve guarda al futuro. Ecco Vasilije Azdic, scommessa per il futuro

Il calciomercato della Juventus guarda in prospettiva e aldilà delle esigenze immediate di Massimiliano Allegri, che si sa, non disdegna l’usato sicuro e calciatori esperti da utilizzare immediatamente, ha messo un tassello importante in una strategia versione “cantera”. Cristiano Giuntoli, dirigente e uomo mercato bianconero, infatti, ha concluso l’acquisto di Vasilije Azdic. Classe 2006, montenegrino con passaporto extra comunitario, raggiungerà la Juventus l’estate prossima, poco dopo essere diventato maggiorenne. I piani sono chiari, innanzitutto un investimento per la Juventus Next Gen, la seconda squadra della Juve, dove possa “crescere” prima di passare alla prima squadra come pezzo da novanta e promessa del calcio bianconero del futuro e dei prossimi anni.

E poi toglierlo alla concorrenza, visto che, sembra che il Bologna, squadra a dir poco rivelazione dell’anno, che di calciatori giovanissimi, e a prima vista poco conosciuti, ha fatto la sua fortuna e una cavalcata che potrebbe entrare nella storia del club felsineo ma degli annali del calcio italiano in generale, avesse messo già gli occhi sul giovanissimo montenegrino. Centrocampista offensivo ma anche ala nel tridente, cresciuto nel Buducnost, club più titolato in Montenegro e con una grande tradizione di giovani di successo (su tutti Savicevic), ha all’attivo sei gol e due assist in poco più di venti presenze stagionali. Secondo la sua “scheda” si tratta di un calciatore che ha tra i suoi “tratti”, sia quello fisico (altezza che supera il metro e ottanta) ma anche quello tecnico (il suo primo gol col Buducnost è stato un pallonetto dalla lunga distanza che ha fatto sgranare gli occhi agli osservatori).

In generale, considerando, la qualità dei suoi colpi e l’età c’è chi ha già volato alto paragonandolo a Kevin De Bruyne. “Ci sono due perle nella nostra squadra e una è Vasilije Adzic” queste le parole del direttore sportivo del Buducnost Andrija Delibasic che non ha esitato a definirlo “dopo Stevan Jovetic la cosa più bella che sia accaduta al calcio montenegrino negli ultimi quindici anni”. Secondo quanto rivelato dal dirigente sportivo oltre che all’offerta (vincente) della Juventus in Italia, proposte erano arrivate anche da Francia e Germania, segno che Giuntoli, probabilmente, questa volta, ci ha visto lungo e che la Vecchia Signora potrebbe aver portato a casa il nuovo talento del futuro.