Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Juventus

La Juve ha deciso, sarà Spalletti il nuovo tecnico. Cosa aspettarsi

La sconfitta all’Olimpico contro la Lazio è costata cara all’ex giocatore croato e contro l’Udinese ci sarà Brambilla aspettando la conferma ufficiale di Spalletti da parte della società

Ott 29, 20252 Lettura

In questi giorni si è parlato tanto della possibile presa di posizione della dirigenza bianconera dopo il periodo negativo che ha portato alla Juventus ad un periodo di crisi, dalla vittoria contro l’Inter per 4-3 alla sconfitta contro la Lazio per 0-1. Al termine della partita l’ormai ex allenatore ha ammesso alcuni errori da parte dei calciatori, e secondo alcune indiscrezioni Tudor si sarebbe infuriato all’interno dello spogliatoio dopo la partita. Questo probabilmente sarebbe stato l’episodio chiave che ha inciso in negativo, sollevando dall’incarico così l’ex difensore.

BRAMBILLA AD INTERIM, OCCHIATA PER PALLADINO E MANCINI

Il match di questo pomeriggio, valido per il turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A in panchina ci sarà Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen che in passato ha ricoperto il ruolo da allenatore in ‘Serie C’ anche al Foggia, ma dopo poche partite è stato esonerato per scarsi risultati.

Oggi la società è in completa confusione, tra colpi di mercato estivi non ancora decisivi (Openda, Zhegrova, João Mário ecc.) e scelta di rinnovare il contratto proprio a Tudor dopo il quarto posto conquistato lo scorso anno salvo poi ripensarci e allontanarlo dopo alcuni mesi. Modesto (direttore tecnico dei bianconeri) avrebbe voluto Palladino, anche lui ex bianconero che ha portato la Fiorentina in semifinale di Conference League, arrendendosi contro il Betis Siviglia solo per una rete di differenza. Sullo sfondo anche Roberto Mancini, già accostato alla Juve per il dopo Thago Motta, ma la sua inattività da oltre un anno non ha convinto del tutto.

SPALLETTI: DALLO SCUDETTO CON IL NAPOLI ALLA DELUSIONE IN NAZIONALE

Ora la palla passerà dunque a Luciano Spalletti dopo il match di questo pomeriggio, tecnico toscano che dopo l’esperienza al Napoli ha dichiarato di non voler indossare altra maglia con tanto di terzo tricolore tatuato sul braccio per la grande cavalcata verso la conquista dello scudetto. Dopo l’esperienza in ‘azzurro’, ha accettato la richiesta di allenare l’Italia proprio dopo l’addio di Mancini, il quale non è riuscito a centrare la qualificazione ai Mondiali del 2022. L’avventura con la nazionale inizia benissimo, salvo poi perdere agli ottavi di finale dell’Europeo 2024 contro la Svizzera per 2-0, tornando a casa con tanti rimpianti. Nonostante ciò lui prosegue la sua avventura in panchina fino alla sconfitta contro la Norvegia per 3-0, che in questo momento risulta ancora decisiva per il passaggio ai playoff per la terza volta consecutiva. Dopo il successo contro la Moldavia, il tecnico toscano ha lasciato l’Italia e da allora è senza contratto, lasciando spazio a Gennaro Gattuso.

DA TOTTI A ICARDI: AMORE CON I CAPITANI MAI SBOCCIATO

L’accordo tra Spalletti e la Juventus sembra oramai cosa fatta, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni. Durante la sua esperienza, però, ha avuto anche rapporti non eccezionali con i capitani delle squadre, in particolare Totti alla Roma e Icardi all’Inter. In questo momento la fascia della Juve è di Manuel Locatelli, non convocato con la maglia azzurra per disputare l’Europeo 2024. Questa volta le cose andranno diversamente? Questo non possiamo saperlo, ma il segnale ora è forte e chiaro: dopo anni bui senza coppe, ora la voglia di tornare in alto è tanta e questa può essere l’occasione giusta per far tornare un po’ di sorriso nel mondo Juve.

0 Shares

Articoli correlati

Juve, Spalletti nome caldo per la panchina: trattativa concreta

Ott 28, 2025

La Juve esonera Igor Tudor! Brambilla in panchina

Ott 27, 2025

Allarme Juve: Bremer deve operarsi! Ecco le partite che salterà

Ott 13, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.