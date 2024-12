La Juve non convince ancora, contro il Lecce è solo 1-1

Con lo sgomento, per le immagini ancora vive di quanto accaduto a Edoardo Bove al Franchi nel pomeriggio, e il sollievo, per le notizie confortanti che arrivano dal Careggi di Firenze sulle condizioni del 22enne centrocampista viola, si chiude la 14a giornata di Serie A con il posticipo serale. Al Via Del Mare si affrontano il Lecce di Marco Giampaolo e la Juventus di Thiago Motta. I salentini, reduci dal vittorioso confronto contro il Venezia seguito al cambio in panchina, alla ricerca di continuità e reti così come i bianconeri in piena emergenza, relizzativa e di organico, trovandosi a dover rinunciare a Vlahovic. Mckennie e Milik.

Le scelte sono quasi obbligate per Motta che dispone i suoi con un 4-2-3-1 con Weah al centro dell’attacco sostenuto dal trio Conceicao- Koopmeiners-Yildiz, con Cambiaso e Kalulu in difesa pronti a salire in supporto. Marco Giampolo risponde con il suo 4-3-3 d’ordinanza, con Krstovic punta centrale e Dorgu a Tete Morente ai lati.

La Juve prova subito a sbloccarla, ma trova due volte il palo: al 6′ con uno sciaguarato errore sotto porta di Thuram, sottotono la sua prova rispetto a quella di San Siro, e al 15′ su ripartenza impetuosa di Conceicao che conclude con un tiro a giro da fuori area che si infrange sul palo sinistro di un ormai battuto Falcone. Il ritmo è blando e le emozioni poche con il Lecce pericoloso in un paio di occasioni, con la complicità anche di una difesa balbettante. Cambiaso, poco a suo agio nell’area difensiva, al 38′ si disimpegna con un retropassaggio in area di rigore che per poco non supera il suo portiere.

Il secondo tempo inizia sulla falsariga del primo, con il lento giro palla degli uomini di Motta che trova spesso il recupero dei giallorossi pronti poi a ripartire. La velocità di Dorgu mette in grande difficoltà la retroguardia bianconera e il Lecce si rende pericoloso tre volte tra il 51′ e il 61′ con Perin sicuro sulle conclusioni di Tete Morente e Dorgu e con Krstovic che gira largo da posizione favorevole dentro l’area di rigore. Segni di fragilità difensiva ed evanescenza offensiva che spingono Motta a delle contromosse: al 61′ fuori Thuram , insufficiente la sua prestazione, dentro Fagioli.

Al 67′ la Juventus trova il vantaggio con Cambiaso, che conclude da fuori area e trova una deviazione che spiazza Falcone. Malgrado l’1 a 0 la Juve non riesce a tenere il possesso e lo scollamento tra difesa e centrocampo non trova una soluzione. Il Lecce non si rassegna e la Juventus trema su un paio di occasioni nitide create dalle discese sulla sinistra di Antonino Gallo, sventate a fatica da Kalulu. La Juve continua a dare una forte impressione di instabilità difensiva, una costante di tutto il match, a cui aggiunge ingenuità che non ci si può permettere a questi livelli. Un cocktail esplosivo che trova al 93′ il suo epilogo: Cambiaso perde palla in un inspiegabile tentativo di incursione offensiva e dal recupero Gallo si invola e serve al subentrato Ante Rebic un facile pallone in area da spingere in porta: 1 a 1 e Via Del Mare in estasi.

Giusto il tempo di riportare il pallone a centrocampo e l’arbitro Rapuano fischia la fine del match. Un pareggio che galvanizza il Lecce , confermando quanto di buono visto in queste due settimane, e indigesto per la Juventus che, aldilà dei due punti persi, conferma per assurdo di avere smarrito quella malizia che pure la portava a vincere giocando male sotto la guida di Allegri, e di non avere ancora ricevuto in dono da Thiago Motta un’identità di gioco e di squadra,