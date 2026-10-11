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IPA87946953 - Daniel Maldini of Cagliari Calcio during Cagliari Calcio vs Inter - FC Internazionale, Italian soccer Serie A match in Cagliari, Italy, August 30 2026
Serie A

La Juve non decolla, contro il Cagliari un altro pari in rimonta. Pisacane sorride

Ott 11, 20261 Lettura

La partita inizia in modo equilibrato per entrambe le squadre. Il Cagliari prova un fraseggio semplice per poi trovare il proprio attaccante mentre la Juventus prova a pressare per riconquistare palla. La squadra bianconera riesce a mettere in difficoltà il Cagliari, creando varie occasioni soprattutto con Sarr.

La squadra sarda risponde e riesce a trovare il vantaggio con Maldini attraverso un’azione creata con una semplice combinazione tra i vari giocatori. La Vecchia Signora prova a trovare il pareggio con diversi passaggi chiave ma gli avversari, rimanendo bassi, bloccano i vari tentativi. La squadra di casa rimane bassa aspettando l’avversario per poi ripartire in contropiede.

Nel finale del primo tempo, la Juventus prova in tutti i modi di trovare il pareggio, senza però riuscirci. Il primo tempo finisce in vantaggio per il Cagliari con un risultato di 1-0.

Inizia la ripresa e la squadra juventina ricomincia da dove aveva iniziato gestendo il pallone per trovare diverse occasioni da gol. I rossoblù restano con lo stesso piano gara del primo tempo, infatti, restano bassi per poi ripartire. I ritmi diventano molto più alti rispetto al primo tempo e la Juventus aumenta ancora di più la propria aggressività. La formazione cagliaritana resta in difesa, ma quando parte per il contrattacco, riesce a rappresentare quasi sempre una minaccia per l’avversario. I bianconeri recuperano le palle perse e si dirigono all’attacco senza però trovare il gol.

La Juventus le prova tutte e riesce a trovare il pareggio con Kolo Muani che trova la sua prima rete in questa Serie A. La partita si rianima nel finale con i bianconeri che provano a vincerla mentre il Cagliari prova a difendere il risultato. La partita si conclude con un pareggio per 1-1.

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