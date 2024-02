La Juve passa all’ultimo respiro. Napoli raggiunto in pieno recupero

JUVENTUS-FROSINONE 3-2

3’ e 32’ Vlahovic (J), 14’ Cheddira (F), 27’ Brescianini (F), 94’ Rugani (J)

Con le unghie e con i denti, la Juve riesce a strappare nel recupero tre punti fondamentali per restare in corsa per il titolo: allo “Stadium”, Rugani beffa il Frosinone al 94’. Dopo 4 turni senza vittorie, la squadra di Allegri si rilancia e, con grande affanno, riesce ad avere la meglio sui ciociari. Il tecnico livornese decide di tenere ancora in panchina l’ultimo arrivato del mercato invernale, Carlos Alcaraz. Confermatissimo il 3-5-2. Stesso sistema applicato anche dal collega Di Francesco, che risparmia dal 1’ Barrenechea e Kaio Jorge, entrambi in prestito proprio dalla Juve. Prima frazione ricca di spunti e di reti. Il lunch match si apre con il vantaggio fulmineo dei padroni di casa: al 3’, McKennie serve un cross al bacio per il bomber serbo, il destro del 9 non lascia scampo a Cerofolini. Il Frosinone barcolla ma non collassa e, anzi, riesce a replicare già al 14’, quando Cheddira incorna un assist di Zortea per il momentaneo 1-1. I gialloblù rispondono colpo su colpo alla Juve, ne esce una partita viva e molto equilibrata. Al 27’, grazie a un inserimento perfetto in area, Brescianini la ribalta. Alla mezz’ora, Rabiot è costretto al forfait dopo uno scontro fortuito con il compagno Bremer: al suo posto Alcaraz. A parti invertite, questa volta, sono i piemontesi a ripristinare la parità 5’ dopo la rete del centrocampista di Calcinate: il sinistro di Vlahovic scatena l’esultanza dell’intero stadio. Doppietta per l’ex Fiorentina e secondo posto in classifica marcatori consolidato, dietro all’inarrivabile Lautaro Martinez. Poco prima dell’intervallo, Brescianini sfiora addirittura il nuovo vantaggio ospite. Nella ripresa il leit motiv della partita non sortisce cambiamenti: la Juve tiene il possesso della palla, anche se non riesce a creare alcun pericolo nell’area avversaria. Quando ormai il 2-2 sembra essere un risultato acquisito, ecco però la zampata di Rugani che, da posizione defilata, batte un incredulo Cerofolini. Per l’undici di mister Allegri sono tre punti importantissimi per consolidare la seconda piazza e per tenere a distanza le pretendenti per un posto in Champions League.

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

66’ Osimhen (N), 96’ Luvumbo (C)

Pomeriggio amaro per i partenopei del nuovo tecnico Francesco Calzona che, in trasferta in terra sarda, si fanno raggiungere in pieno recupero da un Cagliari mai domo. Dopo il pari nell’andata degli ottavi di Champions contro il Barcellona, l’allenatore di Vibo Valentia esordisce in Serie A con un altro 1-1. Un pareggio che, invece, tiene in vita e dà ossigeno ai rossoblù ancora in lotta per non retrocedere. In classifica, dunque, avanti piano entrambe ma solo sul piano dei punti, perché oggi è stata una partita veramente all’inglese: dal 1’ al 96’ le due squadre non si sono fermate mai. Cambia poco, in effetti, la graduatoria di Cagliari e Napoli alla luce di questo pareggio: i sardi raggiungono quota 20 e la prossima gara di Empoli assume i contorni da semi-spareggio per la truppa di Ranieri. Azzurri che, invece, saranno impegnati già mercoledì nel recupero sul campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Il Napoli, fino ad ora, non può essere certamente considerato tra le protagoniste al vertice, all’interno di una stagione dove spesso è stata l’incertezza a prevalere. Certo, fino a pochi minuti dalla conclusione, prevaleva la squadra ospite in un incontro tesissimo, sempre sul filo dell’equilibrio dopo un primo tempo in cui il possesso palla a favore dei campani ha sfiorato il 75%. Il Cagliari, comunque, era andato cinque volte al tiro e un super Scuffet aveva neutralizzato la prima vera grande occasione, evitando la gioia del gol a Raspadori. Poi, nella ripresa, al 66’ si registra l’erroraccio in fase di disimpegno di Augello, ne approfitta Raspadori che, dopo una lunga discesa sulla corsia destra, pennella un cross perfetto per l’accorrente Osimhen il quale, in tuffo sul secondo palo, fissa il momentaneo vantaggio napoletano. In pieno extra time, Luvumbo fa esplodere l’Unipol Domus: l’angolano trova l’angolino e diventa così il protagonista principale del match. Il Cagliari ci crede ancora…