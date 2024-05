La Juve pianifica il futuro, tutti i nomi dei futuri bianconeri

Alla domanda di rito è ormai diventato allergico: resterà alla Juventus o no? Nel novero delle questioni che vorrebbe sentirsi porre, Massimiliano Allegri questa l’ha proprio cancellata dall’elenco. E lo ha detto chiaramente anche quando gli è stato chiesto per l’ultima volta con un secco “non mi infastidite”. Le voci molto insistenti sull’intenzione della Juventus di togliergli la panchina per affidarla al talentuoso e vincente tecnico del Bologna Thiago Motta, sicuramente, non devono averlo messo di buon umore. Ma quello di Allegri non è che un capitolo del libro intitolato Juventus 2024-25 che i bianconeri vogliono cominciare a scrivere sin da ora. Anche il mercato sta emettendo i suoi mormorii ed è tutt’altro che in posizione di staticità.

Tanto per cominciare vi è un punto fermo, almeno al momento, quello della permanenza del portiere e nazionale polacco Wojchech Szczesny che andrà ad aggiornare una statistica fatta sinora di 199 presenze. L’ex Arsenal, Brentford e Roma ha il contratto in scadenza a giugno del 2025 ma l’intenzione sarebbe di rinnovargli la fiducia. Altro punto fermo è Gleison Bremer che, come riporta Juventus News 24, risulta “uno dei più incedibili”. La dirigenza bianconera, però, ha voluto a scanso di equivoci chiarire il concetto con una mossa di quelle fatte dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto per chiarire lo scorso campionato che Victor Osimhen non si sarebbe mosso dalla città del Vesuvio.Ha cioè fissato una cifra elevata per chi voglia assicurarselo. Settanta milioni di Euro e se ne può parlare, è il mantra juventino. Altrimenti il ragazzo resta qui.

Anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sembrerebbero destinati a rimanere tra i gioielli di famiglia. Ma anche per loro vale il concetto espresso per Bremer: si cede, ma solo a partire da un’offerta con diversi zeri. Che è quanto dire, anche in questo caso: qui sta benone e qui ci resta. Che sia stato messo il timbro di incedibilità su alcuni pezzi da novanta non significa però che la Juventus non si stia guardando intorno.

Il pensiero dei bianconeri vola a esempio verso Thiago Silva, difensore centrale del Chelsea ex Milan e Paris Saint Germain, ma anche verso il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini, il mediano uruguaiano dal Paris Saint Germain Manuel Ugarte, il centrocampista brasiliano dell’Arsenal nonchè nazionale azzurro Jorginho e l’attaccante inglese del Getafe, formazione della Primera Liga spagnola Mason Greenwood. Il movimento è quindi pieno. I prossimi giorni saranno quelli delle prime verità.