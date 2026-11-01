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TURIN, ITALY - OCTOBER 22: Zeki Celik of Juventus celebrates scoring his teams first goal with teammates during the UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3 match between Juventus and Stade Rennais FC at Juventus Stadium on October 22, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)
Serie A

La Juventus rialza la testa, Alajbegovic e Boga firmano il successo bianconero

Nov 1, 20261 Lettura

La Juventus ospita il Napoli, una partita che avrà tanto da raccontare. Gli azzurri iniziano facendo possesso palla, mentre la Juventus è intenta a fare densità nella sua metà campo. Entrambe le squadre cercano di rendersi pericolose, creando diverse occasioni. Il Napoli cerca di non sbilanciarsi, mentre i bianconeri aumentano la pressione nel tentativo di indurre gli avversari all’errore.

La squadra di casa riesce a riempire l’area avversaria mentre gli azzurri creano pericoli sulle fasce avversarie. La partita si accende verso la metà della prima frazione dove le due squadre riescono a creare ma non a finalizzare diverse azioni pericolose. Nel finale di primo tempo la Vecchia Signora aumenta la propria intensità e si rivera in avanti alla ricerca del vantaggio. Il primo tempo finisce sullo 0-0.

Inizia il secondo tempo e i bianconeri rientrano in campo con un atteggiamento aggressivo. I partenopei cercano di costruire dal basso, provando a raggiungere la punta. La partita fatica a sbloccarsi e i calci piazzati diventano delle grandi opportunità per sbloccare il risultato. La squadra di casa si rende pericolosa soprattutto sulle palle alte mentre il Napoli riesce a mettere in difficoltà gli avversari grazie al lavoro del proprio centrocampo.

Una splendida giocata di Alajbegovic permette alla Juventus di sbloccare il risultato. La situazione si complica per gli ospiti, che perdono Marianucci, espulso nel tentativo di fermare l’avversario. Nel finale, Boga permette al club bianconero di chiudere la partita grazie a una splendida rete. Negli ultimi minuti la squadra di casa si limita a gestire il vantaggio cercando di non subire gol. La partita finisce e regala tre punti fondamentali alla Vecchia Signora mentre il Napoli perde una partita fondamentale

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