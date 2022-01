La Juve riflette, meglio il rinnovo di Dybala o Vlahovic?

A poco più di dieci giorni dal termine del mercato invernale tengono banco le questioni legate a giocatori fondamentali per l’economia tattica di diverse compagini italiche. Non è una sorpresa che diversi colpi sono, ovviamente, incrociati tra di loro (vedere, ad esempio, il caso “Dzeko-Milik” dello scorso anno) e da fonti diverse trapelano delle interessanti indiscrezioni. Le parole di Dybala hanno acceso, ancora di più, gli animi della dirigenza bianconera che aveva praticamente concluso l’affare per il suo rinnovo, alla Joya non sono piaciuti gli ultimi atteggiamenti del club di Via Turati ed ha semplicemente procrastinato l’appuntamento con la Juventus per disquisire di questo contratto.

La realtà è che alle costole dell’argentino si è piazzato l’ex bianconero Marotta che sta lavorando giorno dopo giorno per pianificare il passaggio all’Inter. Il numero 10 è stato proposto a diverse compagini ma solamente per cercare di mettere un po’ di pressione alla Vecchia Signora, che non sembra voler cadere in queste trappole. Il fantasista è in scadenza a giugno e può accordarsi con qualsivoglia compagine ed il Biscione è in cima alla lista. In tutto questo sembra entrare prepotentemente Dusan Vlahovic, l’attaccante dei viola ha intenzione di concludere il campionato con la Fiorentina per poi decidere con calma il proprio futuro e, tra proposte di rinnovo e corteggiamenti continui, ancora non ha ben chiaro il proprio futuro.

Il ventunenne interessa tanto alla Juventus quanto all’Inter, oltre che a diversi club di Premier League. Il serbo sta guardando con attenzione al campionato britannico ma, la debacle tecnica di Lukaku può essere un primo campanello d’allarme per chi vuole andare ad esplorare altri lidi avendo delle caratteristiche non compatibili con quel torneo. L’unica squadra a poter essere utile nel suo processo di crescita potrebbe essere il Tottenham di Antonio Conte che valorizza al meglio i propri centravanti, insegnandogli a giocare spalle alla porta per poi tagliare l’area di rigore con una semplicità inaudita.

Il capitolo delle squadre italiane, invece, è più complesso perchè se da un lato i campioni d’Italia sembrano essere più appetibili dei rivali, dall’altro l’acquisto di Dybala (seppur a parametro zero) non consentirebbe il suo acquisto, se non con una cessione importante come quella di Alexis Sanchez (dato per partente nella sessione estiva). I bianconeri, invece, potrebbero accelerare il dialogo con Commisso grazie ad una corsia preferenziale costruita con l’affare Chiesa ed il suo riscatto, nonostante la clausola dell’obbligo sia scaduta per il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali.

Quali offerte, però, sono state messe sul piatto al momento? La Juventus ed Antunes, tempo fa, hanno trovato un accordo di massima per il rinnovo a 9 milioni netti a stagione più 3 di bonus e facendo un rapido calcolo sarebbe un investimento di 70/80 milioni, più o meno la stessa cifra per assicurarsi il centravanti della Fiorentina. Destini legati, dunque, che spianerebbero la strada per due destini diversi con due storie diverse; la Juventus potrebbe ritrovarsi, nella peggiore delle ipotesi, senza: Kulusevski, Morata ed appunto Dybala con un reparto interamente da ricostruire e Vlahovic sarebbe la pedina giusta, mente l’Inter potrebbe decidere di vendere sia Sanchez che Correa per puntare, innanzitutto a Paulo Dybala, e perchè no anche al centravanti della viola.