La Juve s’inceppa, la Lazio prende il volo. Derby emiliano in parità

JUVENTUS-CAGLIARI 1-1

14’ Vlahovic su rig. (J), 88’ Marin su rig. (C)

Al termine di un’altra esaltante settimana europea, culminata con la rimonta sul Lipsia in Champions, la squadra di Motta si rituffa nelle acque del campionato con l’obiettivo di rimanere in scia al Napoli capolista, prima della sosta per le nazionali. Il match contro i tedeschi, nonostante l’importante successo, ha però determinato due infortuni pesanti in casa bianconera: quelli di Bremer (fuori per l’intera stagione) e di Nico Gonzalez. Confermato l’intero reparto difensivo che ha blindato la porta di Di Gregorio nell’ultima uscita (composto dal quartetto Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso), per il resto il tecnico italo-brasiliano decide di fare turnover: McKennie e Yildiz rimangono fuori dall’undici titolare, in regia spazio alla coppia Locatelli-Thuram. Parte dal 1’ Conceiçao (con Koopmeiners e Mbangula) ad assistere Vlahovic. Nicola prova a rispondere schierando un 4-4-2, con Zortea, Makoumbou, Adopo e Augello in mediana. Coppia offensiva composta da Viola e Piccoli. Padroni di casa che partono subito aggressivi nel tentativo di mettere in discesa la partita, anche se i sardi nelle prime battute si difendono con ordine rischiando il minimo indispensabile. Ci vuole allora un episodio a sbloccare la contesa: al 14’ il tocco di mano in area del rossoblù Luperto (per la verità il pallone sembra essere appena sfiorato dal difensore cagliaritano) costringe l’arbitro Marinelli ad avvalersi dell’ausilio tecnologico e il Var assegna l’estrema punizione in favore dei bianconeri. Dagli undici metri Vlahovic è una sentenza. Da qui e fino al termine della frazione, la Juve continua ad avere in mano le chiavi dell’incontro anche se gli ospiti si rendono insidiosi con alcune azioni di ripartenza mal sfruttate.

Nell’intervallo, Thiago Motta decide di inserire Fagioli per un Koopmeiners un po’ svagato (non più di sufficiente la sua prestazione) nel tentativo di chiudere la contesa. Nella ripresa, in effetti, i padroni di casa aumentano i ritmi: Vlahovic si divora il 2-0 a tu per tu con un sensazionale Scuffet, il tentativo di Fagioli termina di poco a lato e Savona arriva con qualche attimo di ritardo sul cross dalla sinistra di Vlahovic. A questo punto mister Nicola decide di effettuare qualche cambio: dentro Luvumbo e Gaetano per Augello e Viola (57’). L’attaccante angolano si rende subito protagonista di una grande azione, peccato che sulla sua strada trova un Di Gregorio reattivo. Proprio quando il match sembra ben avviato sull’1-0, arriva però il colpo di scena: all’88’ Douglas Luiz commette un ingenuo fallo da rigore su Piccoli e Marin dal dischetto la riporta in parità. Finale convulso, Conceiçao rimedia il secondo giallo dopo una simulazione nell’area sarda, mentre Obert colpisce un palo sfortunato. Il pareggio frena la rincorsa della Juventus ai piani alti della classifica, con Vlahovic oggi protagonista nel bene (gol del momentaneo vantaggio) e nel male (troppe le occasioni ghiotte sprecate nel corso della ripresa). Un punto prezioso invece per il Cagliari, che riesce così a muovere una classifica fin qui insoddisfacente.

BOLOGNA-PARMA 0-0

Il derby emiliano termina con uno scialbo pareggio. Per la prima volta in stagione Bologna e Parma riescono a non subìre reti, un dato che però può soddisfare di più il tecnico dei ducali in quanto la sua squadra è rimasta in dieci per buona parte del secondo tempo (espulso Koulibaly per un brutto intervento ai danni di Ndoye). Per il resto un pareggio giusto per quanto visto in campo. Nel primo tempo meglio i rossoblù, più pericolosi e vicini al gol con Castro e Ndoye. Nella ripresa, attacchi confusi da parte della squadra di Italiano. Fioccano le occasioni, nessuno riesce a sfruttarle. E’ invece il Parma ad avere la grossa chance con Mihaila: il portiere Ravaglia è costretto ad un grande intervento nella circostanza. Felsinei al quinto pareggio su 7 gare (5 su 5 nelle gare casalinghe), non a caso, al termine dell’incontro, i mugugni dei tifosi locali hanno accompagnato l’uscita dal campo dei giocatori.

LAZIO-EMPOLI 2-1

9’ Esposito (E), 49’ Zaccagni (L), 84’ Pedro (L)

I biancocelesti di Baroni conquistano il quarto successo di fila – tra coppa e campionato – dimostrando di essere in piena salute. I 13 punti in 7 partite, d’altra parte, documentano il buon lavoro fin qui svolto da un tecnico alla sua prima vera esperienza in una big del nostro calcio. I capitolini veleggiano così nelle prime posizioni della graduatoria. Lazio che registra in questo senso un invidiabile bottino pieno negli ultimi 8 giorni: vittoria esterna col Torino, 4-1 interno al Nizza in Europa League sotto il diluvio giovedì sera a cui si aggiunge ora questo successo non scontato contro l’Empoli. Per i toscani si tratta, invece, della prima battuta d’arresto stagionale. Avvio complicato per i padroni di casa che si ritrovano subito a dover rincorrere il punteggio per via del vantaggio firmato da Esposito (9’), abile ad approfittare di uno scivolone occorso al portiere Provedel. Lazio che però non demorde e che arriva al meritato pareggio allo scadere di frazione, grazie al colpo di testa di Zaccagni (su assist del solito Tavares). Ad inizio ripresa, Castellanos si fa parare da Vasquez un penalty concesso per un fallo in area di Pezzella su Dia (50’). Ma all’84’ è Pedro a rimediare con un una botta micidiale sotto la traversa.