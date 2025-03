La Juve smarrita: tra risultati altalenanti e l’assenza di juventinità

Nove scudetti consecutivi, un dominio mai visto prima in Italia, difficilmente replicabile, una macchina quasi perfetta che sembrava imbattibile: la Juventus dal 2011/12 al 2019/20 ha scritto la storia del calcio mondiale. Una squadra capace di risorgere dalle ceneri di Calciopoli e tornare ai vertici, diventando sinonimo di solidità, mentalità vincente, fame continua. Oggi, però, la situazione è ben diversa. La Juventus fatica, tra risultati altalenanti, prestazioni poco convincenti e una classifica che non rispecchia le ambizioni che l’ha sempre contraddistinta dalle altre competitor. Ma la difficoltà non è solo tecnica o tattica. È più profonda, quasi identitaria. La domanda che molti tifosi si fanno è: dov’è finita la vera Juventus?

La fine di un ciclo vincente

Il ciclo dei 9 scudetti era costruito non solo su talento e organizzazione, ma su uomini che rappresentavano i valori della Juventus. Gli addii di alcuni pilastri come Buffon, Chiellini, Barzagli, Marchisio, Bonucci: giocatori che incarnavano lo spirito bianconero dentro e fuori dal campo, hanno contribuito a far crollare i risultati negli ultimi anni, e in qualche modo la fine di un’epoca. Non bisogna per forza tornare così indietro negli anni, anche gli addii dello stesso Danilo, Szczesny, ma anche lo stesso Fagioli, con un trascorso di 10 anni nell’ambiente bianconero (nonostante le vicissitudini extracampo), avevano inglobato in loro stessi lo stile vincente, lo stile Juve.

L’uscita di scena delle colonne juventine

Non è un caso che, in parallelo all’uscita dal campo di questi leader, anche la dirigenza abbia subito un profondo cambiamento. La società stessa sembra aver perso punti di riferimento storici, optando per strategie più aziendali che calcistiche, per via anche delle vicissitudini economico-finanziarie degli ultimi anni, che hanno coinvolto figure come Andrea Agnelli, su tutti, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici e Pavel Nedved, complice anche il periodo Covid e “Operazione CR7”

Anche la panchina ha visto un continuo cambio di guida: dopo 3 scudetti e 2 Supercoppe Italiane, una figura juventina come Antonio Conte, lascia il posto ad un, inizialmente contestato, arrivo di Massimiliano Allegri (che porterà poi 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane e 2 finali di Champions League). Nel 2019 si passò a Maurizio Sarri, che vinse l’ultimo scudetto della Juventus, poi Andrea Pirlo per un anno, successivamente tre anni dell’Allegri-bis, culminato dalla vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, e infine il periodo attuale della gestione Thiago Motta. Nessuna continuità, nessuna figura in grado di incarnare quella juventinità che un tempo era la base del progetto.

Un’identità da ritrovare

Oggi la Juventus sembra mancare di qualcosa di intangibile. Ci sono giovani interessanti, ci sono buoni giocatori, ma manca chi sappia far capire cosa significhi “essere Juve”. Manca chi, nei momenti difficili, alzi la voce e ricordi che questa è una squadra che non molla mai, che lotta fino alla fine.

Per tornare grande, forse la Juventus deve prima ritrovare sé stessa. Non bisogna soltanto ritornare a vincere, serve tornare a essere riconoscibili, dentro e fuori dal campo, serve ritornare ad essere Juventus. E magari farlo ripartendo da chi conosce profondamente la storia e i valori di questa maglia.