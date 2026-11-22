JUVENTUS – VENEZIA 4-0

53’ Woltemade, 59’ Koopmeiners, 65’ Cabal, 71’ Kolo Muani su rig.

Dopo una prima frazione avara di emozioni, la Juventus riesce a domare il Venezia nel corso di una ripresa ricca di spunti e di reti: il lunch match del 12esimo turno di A si chiude con un netto 4-0 per gli uomini di Luciano Spalletti. Anche la classifica, adesso, torna a sorridere per una squadra che prima della sosta per la Nazionali era caduta in depressione e alla quale non erano state risparmiate critiche per una serie di risultati altalenanti e una lunga scia di prestazioni incolori. Grazie a questo importante successo, i bianconeri sorpassano così momentaneamente il sorprendente Frosinone (di scena a San Siro contro il Milan alle 18) e agguantano il sesto posto a quota 21. I padroni di casa partono frenati e col trascorrere dei minuti si percepisce sempre di più il malumore dei sostenitori presenti all’Allianz Stadium, che non gradiscono certamente l’atteggiamento quasi remissivo dei propri beniamini, La squadra di Davide Nicola non fatica a controllare le rare iniziative offensive della Juventus e l’unico vero acuto dei primi 45’ lo si registra al 23’, quando Zhegrova viene anticipato in uscita dal portiere Stankovic. I bianconeri rientrano negli spogliatoi per l’intervallo accompagnati dai fischi del pubblico. Spalletti prova allora a giocarsi le carte Sarr e Woltemade per un evanescente Douglas Luiz e Alajbegovic (malconcio per uno scontro di gioco e dolorante all’altezza della tibia). Sarà allora proprio il centravanti tedesco a stappare un match fin lì bloccato: al 53’, infatti, il 27 bianconero la mette in buca da distanza ravvicinata e tutto cambia. Bastano 6’ per assistere al raddoppio: ancora Woltemade, questa volta in versione assist-man, protagonista con l’ultimo passaggio per il facile 2-0 firmato Koopmeiners. Al 65’ arriva anche il tris di Cabal che di testa fulmina Stankovic. Arancioneroverdi confusi e incapaci di reagire, al 71’ Kolo Muani si prende e trasforma un calcio di rigore dopo essere stato travolto in area da Halhal. Termina in gloria una partita iniziata con il freno a mano tirato.

BOLOGNA – UDINESE 1-1

43’ Zortea (B), 67’ Zaniolo (U)

Il pareggio tra felsinei e friulani ferma la possibilità dei rossoblù di Palladino di ottenere la quinta vittoria consecutiva. Resta comunque un percorso nettamente positivo quello del tecnico partenopeo e un’inversione di tendenza netta rispetto al ciclo Domenico Tedesco per il Bologna che oggi ha affrontato anche una gara difficile contro un avversario che aveva davvero la necessità di fare punti. Campo pesante, pioggia battente al “Dall’Ara” e padroni di casa che riescono a passare in vantaggio grazie a Zortea sul finire di prima frazione (43’). Poi, però, l’Udinese viene premiata da un grande lavoro e una grande voglia di rivalsa e, dopo le occasioni mancate nel primo tempo, arriva un regalo inaspettato del Bologna, perché Zortea, su un passaggio in cui era in netto anticipo su Zaniolo, colpisce male facendosi sottrarre il pallone dall’esterno bianconero che non ha alcuno scrupolo di depositarlo in rete (67’) per il definitivo pareggio. Un risultato che rende merito a quello che effettivamente si è visto sul terreno di gioco. Il Bologna sale così a quota 18 in nona posizione in classifica, mentre i friulani agganciano il Venezia fanalino di coda (6 punti).

SASSUOLO – GENOA 0-2

26’ e 38’ Osmajic

Prosegue la risalita in classifica del Genoa: sono 4, adesso, le vittorie della squadra allenata da Daniele De Rossi nelle ultime 5 partite di campionato. Un successo maturato tutto nel primo tempo, grazie alla doppietta di Osmajic al 26’ (assist di Bjilow) e al 38’. Il montenegrino sale così a quota 6 nella classifica marcatori. Il Sassuolo tenta di reagire soprattutto affidandosi alla verve del solito Laurientè, ma lo stesso esterno offensivo non si dimostra altrettanto efficace sotto rete. Una vittoria meritata quella della formazione rossoblù, seguita a Reggio Emilia da oltre 3.000 tifosi. Nel secondo tempo al Sassuolo non riesce il compito di invertire la tendenza a trovare quel gol che avrebbe potuto riaprire la partita. Non comincia, dunque, nel migliore dei modi il nuovo corso in casa neroverde, quello guidato da Roberto D’Aversa che, certo, auspicava un battesimo diverso sulla panchina emiliana.